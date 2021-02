Steekpartij op school in Deurne kwam niet onverwacht: 'Ging al rond dat ze hem wilden pakken'

De steekpartij vond buiten plaats (foto: SQ Vision). vergroot

"Donderdag was al bekend dat ze hem in elkaar wilden slaan of neer wilden steken." Dat zegt een familielid van de jongen die vrijdag gewond raakte bij een steekpartij bij middelbare school De Korenaer in Deurne.

Op De Korenaer zitten veel leerlingen met gedragsproblemen die wonen in het internaat Vreekwijk van Bijzonder Jeugdwerk in Deurne. Zo ook Danny*, het slachtoffer van de steekpartij.

Donderdag kreeg hij het tijdens een sneeuwballengevecht aan de stok met een andere jongen. Het familielid vertelt dat er ruzie ontstond en dat Danny een paar klappen uitdeelde. "De mentor van Danny heeft 's avonds zijn familie gebeld om te zeggen dat er geluiden rondgingen dat anderen hem met meerdere jongens in elkaar gingen slaan, of neer gingen steken. Maar het zou allemaal wel meevallen, dachten ze."

Paniekerig telefoontje

Vrijdag kwam er dan een paniekerig telefoontje, met de boodschap dat Danny was neergestoken en naar het ziekenhuis werd gebracht. Het familielid vertelt: "Daar bleek dat het mes was afgeketst op zijn rib. Daar heeft hij veel geluk bij gehad, want daarom zijn er geen organen geraakt. Hij is wel heel erg geschrokken natuurlijk."

Twee jongens zijn opgepakt, van 17 en 15 jaar oud. Beiden wonen in internaat Vreekwijk. Danny is nadat hij later op vrijdag het ziekenhuis mocht verlaten niet teruggegaan naar de instelling. Volgens het familielid durft de familie dat niet aan. "Het vertrouwen dat hij daar veilig is ontbreekt."

De familie is niet alleen geschrokken van het feit dat Danny werd neergestoken, maar ook van het gegeven dat er een steekwapen binnen kon komen. "En dat je wordt neergestoken om een sneeuwbal."

School wil niet reageren

Directeur Jurgen van Gerwen van De Korenaer wil niet op het verhaal van het familielid en vragen van Omroep Brabant reageren. Alles wat de school kwijt wil, staat volgens hem op de site. "Omdat het onderzoek in volle gang is, kunnen wij op dit moment niet meer delen over het incident en de verdere afwikkeling daarvan", valt daar onder meer te lezen.

Danny is niet de echte naam van het slachtoffer. Zijn naam is bekend bij de redactie.

