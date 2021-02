Stijn woont in een prefab unit met een groen dakterras en ijsvogels voor de deur

Het huis van Stijn Mertens (foto: Lobke Kapteijns). STinyHouse in de sneeuw (foto: Stijn Mertens) Stijn zijn thuiswerkplek (foto: Lobke Kapteijns). StinyHouse in het groen (foto: Lobke Kapteijns). Keuken (foto: Lobke Kapteijns). Boekenkast (foto: Lobke Kapteijns). Volgende Vorige vergroot 1/6 Het huis van Stijn Mertens (foto: Lobke Kapteijns).

Door de aanhoudende coronapandemie zitten we sinds december in de strengste lockdown tot nu toe. Horeca en winkels zijn dicht, mensen blijven thuis en er is een avondklok. Hoe is het om onder deze omstandigheden in een 'tiny house' te wonen? We vroegen het aan de bewoners van Minitopia in Den Bosch, een wijk vol minihuisjes. Dit keer: Stijn Mertens (40).

Hij wilde weer de horizon zien en niet tegen de gevel van de buren aankijken. De zon zien ondergaan en een vuurtje kunnen stoken zonder dat buren er last van hadden. Maar bovenal financiële onafhankelijkheid creëren door kleiner te gaan wonen.

“Tijdens een fietsvakantie van vier maanden door Australië en Nieuw-Zeeland ontdekte ik dat alles wat ik nodig had in vier fietstassen paste. Al het andere is ballast. Ik heb bij thuiskomst al m’n spullen overboord gegooid en dat maakt me een stuk lichter.”

Stijn na een duik in de Zuid-Willemsvaart tegenover zijn tiny house (foto: Stijn Mertens). vergroot

'Lego voor gevorderden'

Zijn huis van 75 vierkante meter deed hij van de hand en hij begon aan de bouw van zijn eigen ‘STinyHouse’ op Minitopia. Ontstaan uit een oude prefab unit en opgebouwd samen met het bedrijf TheNewMakers.

Zijn tiny house met het bed uitgeklapt (foto: Lobke Kapteijns). vergroot

Aan de hand van zijn eigen tekeningen ontwierp TheNewMakers een duurzame modulaire woning, dat als een soort ‘Lego voor gevorderden’ in elkaar kon worden gezet. Al klinkt dat te simpel. “We zouden drie maanden bezig zijn met de bouw, maar het heeft een jaar geduurd. Het is het leukste, leerzaamste maar ook het zwaarste project ooit geweest.”

"Zo’n ‘Wim Hofje’ geeft m’n immuunsysteem een boost. Ik heb vanmorgen nog een wak moeten slaan, omdat ik anders niet kon zwemmen"

Ieder hoekje in huis is benut. Zijn bed bergt hij op in de wand, zodat een zithoek ontstaat, zijn eettafel laat hij net zo gemakkelijk verdwijnen en op het dak is zijn ‘groene’ dakterras. Natuurinclusief, waar dieren nesten kunnen bouwen.

Bed heeft plaats gemaakt voor de zithoek (foto: Lobke Kapteijns). vergroot

Vanuit zijn tiny house kijkt hij uit op een kleine plas waar je nu kunt schaatsen. Iedere ochtend meldt zich een bonte specht en zo nu en dan spot hij een ijsvogel. Hij heeft zichzelf deze week ijsvrij gegeven en stond op z’n snowboard. Iedere ochtend neemt hij een duik in de Zuid-Willemsvaart. Ook met deze kou. “Zo’n duik geeft m’n immuunsysteem een boost. Ik heb vanmorgen nog een wak moeten slaan, omdat ik anders niet kon zwemmen.’’

Tijd om te snowboarden (foto: Lobke Kapteijns). vergroot

Beste plek op aarde

Toch heeft corona wel invloed gehad. In maart raakte een collega besmet en bleef hij uit voorzorg een maand thuis. En door het virus verloor hij in september zijn baan als muziekprogrammeur bij Cultuurpodium Groene Engel. Al bleek dat een kans. Waar hij parttime aan z’n eigen bedrijf STinyHouse werkte, timmert hij nu fulltime aan de weg als duurzaam vlogger en filmmaker.

“Er viel een last van m’n schouders, al dat gedoe met corona en online evenementen. Ik wil live bezig zijn, daar krijg ik energie van. Ik werk nu ook veel thuis en heb hier alles wat ik wil. Dit is de beste plek op aarde, ook tijdens een lockdown.”

in het huis van Stijn (foto: Lobke Kapteijns). vergroot

