Crimineel 'Rico de Chileen' besmet met coronavirus in de EBI in Vught

Crimineel Richard R., beter bekend als 'Rico de Chileen' is in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught besmet geraakt met het coronavirus. Dat bevestigt zijn advocaat Leon van Kleef zaterdag aan NU.nl.

Een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) bevestigt aan Omroep Brabant dat iemand besmet is geraakt, maar kan niet bevestigen om wie het gaat.

Alle gedetineerden en medewerkers die uit het bron- en contactonderzoek naar voren komen, zullen worden getest. Naar aanleiding daarvan moeten ook een aantal medewerkers in thuisquarantaine tot ze worden getest.

Begin februari moesten alle gedetineerden uit de EBI in quarantaine. Toen had geen van hen nog corona gerelateerde klachten. Ruim een week later komt een besmetting naar buiten.

Volgens NU.nl gaat het dus om Richard R. die zich donderdag niet zo lekker voelde en vrijdag te horen kreeg dat hij positief was getest op het coronavirus.

Richard R. wordt ervan verdacht leiding te geven aan een grote criminele organisatie die handelt in cocaïne. Ook zou hij de opdracht hebben gegeven tot meerdere moorden.

De gedetineerden die nu in quarantaine zitten mogen per dag een uurtje individueel luchten, tien minuten bellen met thuis en, mocht dat nodig zijn, bellen met hun advocaat.

