Coronanieuws: 571 nieuwe coronabesmettingen in Brabant, illegale feesten beëindigd

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

571 nieuwe coronabesmettingen in Brabant, in heel Nederland zijn dat er 3497.

Agenten hebben zaterdagavond illegale feesten in Schijndel, Nuenen en Wouwse Plantage stilgelegd.

Het totale aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen is het voorbije etmaal licht afgenomen, van 320 naar 317.

15.30 - 571 coronabesmettingen in Brabant

In Brabant is een lichte stijging te zien in het aantal positieve coronatests: in een dag tijd zijn er 571 nieuwe positieve tests gemeld. Een dag eerder waren dat er 552 (na correctie).

15.25 - 3497 coronameldingen in heel Nederland

In heel Nederland zijn het afgelopen etmaal 3497 coronameldingen gemeld, aldus het RIVM. Ook zijn er 23 nieuwe sterfgevallen.

14.30 - Meer politietoezicht Tilburg na te veel carnavalsvierders in stad

De politie in Tilburg let zondag extra op in het centrum van de stad, nadat het zaterdag op het Piusplein en in de Piushaven te druk werd met mensen die toch carnaval wilden vieren. Op Twitter adviseert de Tilburgse politie in het Tilburgs dat als het te druk wordt, ze met een 1,5 meter polonaise naar huis moeten gaan.

12.46 - Boxmeer waarschuwt schaatsliefhebbers voor drukte

Naast de gemeente Vught waarschuwt ook de gemeente Boxmeer schaatsliefhebbers om vanwege de drukte niet massaal naar schaatsplassen te gaan. Dit om een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De gemeente heeft de Heiveldsestraat in Beugen afgesloten en vraagt mensen om sowieso niet met de auto daar naartoe te komen.

12.39 - Zorgorganisaties vaccineerden alle medewerkers

Zeker negen grote zorgorganisaties in Zuid-Holland hebben vorige maand tegen de afspraken in alle verpleeghuismedewerkers uitgenodigd voor een vaccinatie. Alleen zorgverleners die direct in contact komen met bewoners mogen met voorrang worden gevaccineerd. Een van de organisaties, Argos Zorggroep, vaccineerde zelfs thuiswerkers die geen zorgtaken hebben. Dit meldt RTL Nieuws na onderzoek.

11.38 - Illegaal feest in Schijndelse manege stilgelegd

Ook in Schijndel moest de politie zaterdagavond een illegaal feest beëindigen. Dit vond plaats in een manege. Ook hier werden - net zoals in Nuenen en Wouwse Plantage - twintig bezoekers, die zich niet aan de coronamaatregelen hielden, bekeurd.

11.00 - ROAZ-cijfers

Het totale aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen is het voorbije etmaal licht afgenomen, van 320 op zaterdagochtend naar 317 op zondagochtend. Dat maakte het ROAZ zondagochtend rond elf uur bekend. De afgelopen 24 uur zijn 21 nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen, 26 minder dan zaterdag. Drie coronapatiënten werden overgeplaatst en 22 coronapatiënten zijn uit het ziekenhuis ontslagen. Tien coronapatiënten overleden het voorbije etmaal.

09.38 - Politie beëindigt illegale feesten

Agenten hebben zaterdagavond een illegaal feest beëindigd in een loods in Nuenen. De twintig bezoekers trokken zich niets aan van de coronamaatregelen en zijn daarvoor bekeurd. Ook in Wouwse Plantage moest een feest worden stilgelegd. Dat vond plaats in een schuur aan de Weststraat. Ook hier waren zo'n twintig mensen aanwezig. Ook zij kregen een bekeuring vanwege het samenscholen.

Dansende mensen (archieffoto: ANP) vergroot

09.30 - Waarschuwing voor drukte bij IJzeren Man in Vught

De gemeente Vught waarschuwt mensen dat het zondagochtend vroeg al erg druk was met mensen die schaatsen bij de IJzeren Man. De parkeerplaats was rond halftien al bijna vol. Om drukte - en zo een verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen - wordt mensen aangeraden om te draaien als ze zien dat het druk is.

04.00 - Tientallen bekeuringen bij feest in Zeeland

In het Zeeuwse Ritthem heeft de politie zaterdagnacht 84 mensen bekeurd die ondanks de geldende coronaregels met zijn allen aan het feesten waren. Twee mensen zijn aangehouden en de geluidsapparatuur werd in beslag genomen.

00.21 - Politiemacht beëindigt 'coronafeest' op woonwagenkamp in Nijmegen

Een politiemacht heeft zaterdagavond rond halfelf een eind gemaakt aan een feest op woonwagenkamp Teersdijk in Nijmegen. Toen de feestvierders de agenten zagen, renden er veel weg. De achterblijvers kregen boetes en drie van hen zijn opgepakt. De brandweer heeft het vuur geblust. Maar nadat de agenten waren vertrokken, kwamen zo'n vijftien tot twintig mensen weer naar buiten en staken ze het vreugdevuur opnieuw aan.

23.50 - Ademtest corona tijdelijk niet meer gebruikt in teststraten Amsterdam

Ademtesten om corona te detecteren worden tijdelijk niet meer gebruikt bij de GGD-locaties in Amsterdam. Een woordvoerder van de GGD GHOR bevestigt zaterdag berichtgeving hierover door RTL Nieuws. Er zijn verschillen opgetreden tussen de uitslagen via ademtesten en via PCR-testen en dat moet nader worden onderzocht.

De adem-sneltest bij de GGD in de Rai in Amsterdam (foto: ANP 2021/Patrick Post). vergroot

