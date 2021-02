Zondag écht de laatste schaatsdag, dooi maakt eind aan sneeuwpret

Schaatsers op de Linievijver in Breda (foto: Henk Voermans). Foto: Ben Saanen De Vilt in Beugen (foto: Willy Janssen). Schaatspret in Heesbeen (foto: Lida Verkade). Schaatspret in Heesbeen (foto: Lida Verkade). Volgende Vorige vergroot 1/5 Schaatsers op de Linievijver in Breda (foto: Henk Voermans).

Slecht nieuws voor schaatsliefhebbers: de dooi is zondagmiddag toch echt ingezet. Dat betekende dat het de laatste dag was dat er geschaatst kon worden. Op veel plekken was het dan ook weer erg druk. De gemeente Vught riep, net als zaterdag, al vroeg op om niet meer met de auto naar de IJzeren Man te komen vanwege de grote toestroom van schaatsliefhebbers.

Ista van Galen Geschreven door

Het was zondagochtend wederom prachtig, zonnig schaatsweer. Rond de middag maakte de zon plaats voor wat wolken en steeg de temperatuur tot boven het vriespunt: het werd vier tot zes graden. Maar omdat de lucht nog vrij droog was, smolt het ijs niet direct. Schaatsers konden dus nog een laatste dagje genieten van het ijs.

Bij de IJzeren Man in Vught waren schaatsers er zondag al vroeg bij. "Er zijn alweer veel mensen op het ijs bij de IJzeren Man. De parkeerplaats is bijna vol. Als u ziet dat het druk is, draai dan om", aldus de gemeente Vught. In de loop van de dag werd het op meer plekken in Brabant druk.

Gemeente Boxmeer sloot de Heiveldsestraat in Beugen af, omdat er te veel auto's aan de weg stonden geparkeerd. Er werd opgeroepen niet met de auto naar De Vilt te komen.

De Vilt in Beugen (foto: Willy Janssen). vergroot

Let op kwaliteit van het ijs

De KNSB waarschuwde mensen zondag de kwaliteit van het ijs goed in de gaten te houden. "Als je wilt schaatsen, blijf dan dicht bij huis", aldus de schaatsbond. "Zoek vijvers, grachten of sloten in je eigen woonplaats. En vermijd bevroren open water, want hoe mooi de ijsvloer ook lijkt, de kwaliteit is niet betrouwbaar. "

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Drukte zaterdag

Zaterdag trokken veel schaatsliefhebbers naar plekken waar de ijzers onder gebonden konden worden. De gemeente Vught riep om tien uur 's ochtends al op niet meer met de auto naar de IJzeren Man te komen.

De gemeente Valkenswaard vroeg inwoners niet meer naar het Brugven te komen om te schaatsen. In Eindhoven vroeg de gemeente om niet meer naar de Karpendonkse Plas te komen vanwege de drukte.

In onderstaande video beelden van deze laatste schaatsdag.

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.