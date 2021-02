IC-verpleegkundige Arjan moet bijspringen op de spoedeisende hulp vanwege alle winterse ongelukken

IC-verpleegkundigen Arjan van den Broek moest flink bijspringen bij de spoedeisende hulp dit weekend. Vanwege de gladde wegen en het schaatsweer gebeuren er veel ongelukken. Daarom moest Arjan even switchen van afdeling.

Het was relatief rustig op de intensive care toen Arjan een telefoontje kreeg van een collega van de spoedeisende hulp. ‘’Mijn collega zei dat ze daar overliepen’’, vertelt Arjan die Brabant Hou Vol ook een videodagboek bijhoudt over zijn zorgwerk in de frontlinie. ‘’Door de grote drukte moeten de mensen vaak lang wachten.’’