Geen carnaval gaat kroegeigenaar Breda door merg en been: 'Juist in deze tijd kun je alles loslaten'

Wachten op privacy instellingen... Johan de Vos van café Boerke Verschuren in Breda. Volgende Vorige vergroot 1/2 Kroegeigenaar Breda mist carnaval: 'Situatie voor de horeca steeds onhoudbaarder'

Dit is volgens hem het eerste jaar dat hij buiten Kielegat komt tijdens carnaval. Normaal gesproken is dit namelijk een toptijd voor Johan de Vos en zijn café Boerke Verschuren in Breda. Maar vanwege het coronavirus ligt dit jaar alles stil. En daarmee heeft hij het lastig.

"Dit gaat door merg en been", vertelde Johan zondagmiddag in het tv-programma KRAAK. op Omroep Brabant. "Aan dit afgelopen jaar zitten namelijk heel emotionele aspecten. Mensen hebben bekenden verloren: opa, oma, ouders... Carnaval is dan een moment van verbroedering, waarop je alles even kunt loslaten en elkaar opzoekt. Het brengt gezelligheid en warmte, dat komt dan allemaal samen. Als dat óók al niet mag, terwijl je daar echt naar op zoek bent na zo'n lange tijd waarin eigenlijk niks mogelijk is, dan doet dat pijn."

'Steeds onhoudbaarder'

Naast eigenaar van Boerke Verschuren is Johan ook vicevoorzitter van de Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. Volgens hem wordt de situatie voor de horeca - die sinds half oktober dicht is om een verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen - 'steeds onhoudbaarder'.

"Eerder vorig jaar hadden we er ook al 2,5 maand sluiting opzitten, he", benadrukt Johan. "We hebben in het begin van het jaar verhoogde steun gekregen, maar die is gewoon niet genoeg." Van interen op het spaargeld is bij de horecaondernemers geen sprake meer. "Het is nu schulden opbouwen", weet Johan. "En hopen dat we die in de zomer naar nul kunnen brengen. Gelukkig komt de Belastingdienst even niet innen en is er een betalingsregeling getroffen."

'De grens is binnenkort bereikt'

Maar dit is niet voldoende om alle horecaondernemers overeind te houden. "Het beeld dat naar buiten toe geschetst wordt, verschilt van de realiteit. Iedereen denkt dat wij negentig procent van de loonkosten vergoed krijgen, maar veelal is dit zo'n zestig procent. We leggen zelf veertig procent bij voor iedereen die bij ons werkt, terwijl er niks binnenkomt. Dan heb je ook nog je vaste lasten. Iedereen denkt dat we de vaste lasten gecompenseerd krijgen, maar dat is ook niet zo. Het is een fractie van wat je aan vaste lasten hebt, waarvoor je steun ontvangt. Als je horecazaken volledig sluit, zeker voor zo'n lange tijd, zou een ruimhartige compensatie wel fijn zijn. Je brengt mensen namelijk financieel aan de grond. Eerst alleen wij, maar je ziet het nu ook bij de detailhandel, de retail, de kappers... Die gaan hetzelfde pad op."

Volgens hem wordt 'de grens binnenkort bereikt'. "Het is voor ons heel simpel. Op het moment dat de winkels opengaan, gaan wij ook open. Toestemming of niet." Volgens hem is er geen reden te bedenken waarom de winkels eerder zouden mogen opengaan dan de horeca, als je de impact van de sluiting van beide sectoren op de besmettingscijfers zag.

In eerste instantie waren horeca-ondernemers van plan om al op 17 januari open te gaan, met of zonder toestemming. "Maar toen stevenden we af op code zwart, we zagen de besmettingscijfers door het dak gaan. Het kabinet greep daarop in, alles werd gesloten. Dan moet je fair enough zijn om te zeggen: dan doen we het niet. Maar als alles weer open mag, gaan wij niet achteraan staan. Dan zijn we erbij en gaan we op een verantwoorde manier open. Net zoals de rest van Nederland. Het kan niet zo zijn dat de horeca achtergesteld wordt ten opzichte van de rest."

Het piept en kraakt

Hij heeft wel goede hoop dat de horeca de geleden schade na de coronacrisis weer kan goedmaken. "Daarover maak ik me geen zorgen. Dat kan niet anders met mensen die al zolang binnen zitten. Je ziet nu al dat het piept en kraakt aan alle kanten. Je ziet het bijvoorbeeld nu met het schaatsen, hoe massaal mensen erop uitgaan. Dit doen ze omdat ze eraan toe zijn om gewoon iets te gaan doen."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.