Coronanieuws: aantal besmettingen Brabant gedaald

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

De GGD sloot maandagochtend de vaccinatie- en testlocaties vanwege code rood dat was afgegeven door het KNMI.

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 2875 nieuwe coronagevallen geregistreerd.

Er werden het afgelopen etmaal 20 mensen in het ziekenhuis opgenomen met corona.

De politie schreef in een week tijd 7383 boetes uit voor niet naleven avondklok.

18.08 - Grote telefonische drukte bij GGD door verzetten van afspraken

Wie maandag de GGD probeerde te bereiken voor het maken van een afspraak voor een test of een prik, moest soms lang wachten of kreeg zelfs geen verbinding. Het was volgens een woordvoerster erg druk door met name het verzetten van de 15.000 afspraken voor vaccinatie en 14.000 testafspraken die voor maandag stonden ingepland, maar die door de gladheid niet konden doorgaan.

17.36 - Corona uitgebroken in universitair ziekenhuis Groningen

In het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is een uitbraak van het coronavirus vastgesteld. Elf patiënten en negen medewerkers van een verpleegafdeling zijn positief getest. Hoe het virus het ziekenhuis binnen is gekomen, is nog niet bekend.

Volgens het UMCG moeten de eerste besmettingen rond 8 en 9 februari hebben plaatsgevonden. Onderzoek moet duidelijk maken of de besmettingen met elkaar in verband kunnen worden gebracht, en of het om een van de nieuwe varianten gaat. De resultaten daarvan komen waarschijnlijk woensdag.

17.27 - 'Opnieuw chaos bij Europese grenzen door coronamaatregelen'

Door nieuwe coronamaatregelen voor het beroepsgoederenvervoer ontstonden maandag bij verschillende Europese grenzen kilometers file en kwamen honderden chauffeurs stil te staan. Transport en Logistiek Nederland (TLN) wil dat de Europese Unie (EU) ingrijpt en de soepele doorgang van internationaal vrachtverkeer verzekert.

Duitsland, Tsjechië en Oostenrijk kondigden afgelopen weekend plotseling testverplichtingen en extra controles voor het vrachtverkeer aan, wat direct leidde tot opstoppingen. Alle chauffeurs die naar of via Duitsland rijden, moeten bijvoorbeeld een negatieve coronatest laten zien als ze uit Tirol, Tsjechië of Slowakije komen.

Het gaat om belangrijke routes, vooral de Noord-Zuid-corridor door Tirol wordt veel gebruikt. Hoeveel Nederlandse chauffeurs last hebben van de vertragingen, is onbekend.

17.21 - Klachten over storing vaccinatieplanning GGD

Bij de GGD is momenteel een storing bij het systeem om afspraken in te plannen. Meerdere GGD-medewerkers, onder wie mensen die telefonisch de afspraken inplannen, bevestigen signalen daarover op sociale media, aldus de Telegraaf,

17.06 - Meteen 12.000 aanvragen voor vierde periode loonsteun

De eerste dag dat ondernemers voor de vierde keer een tegemoetkoming in de loonkosten konden aanvragen bij uitkeringsinstantie UWV, verliep meteen druk. Rond 16.00 uur waren al 12.000 aanvragen binnengekomen. Dat waren er veel meer dan de ongeveer 7000 aanvragen die op de eerste dag dat het derde loket openging, half november, binnenkwamen.

De toeloop is niet onverwacht, zegt het UWV, dat wijst op de harde impact van de lockdown in sectoren zoals de horeca en de detailhandel. Die zijn sinds half december gedwongen gesloten. Volgens het UWV is alles ondanks de drukte goed verlopen en was de dienst goed voorbereid op de extra aanvragen.

16.49 - GGD: ben je jonger dan 80, word je nog niet gevaccineerd

Veel mensen die nog niet aan de beurt zijn om gevaccineerd te worden tegen het coronavirus, proberen daar maandag alsnog een afspraak voor te maken. Het landelijke afsprakennummer krijgt veel telefoontjes van mensen die niet in de zorg werken en te jong zijn om nu al een prik te krijgen. "Ben je jonger dan 80 jaar, dan word je nu nog niet gevaccineerd", laat de koepel GGD GHOR Nederland weten.

De NOS meldde zondag dat een vrouw die nog niet was uitgenodigd en nog niet in aanmerking kwam, toch een prikafspraak kon maken. Volgens GGD Hollands Midden werkt de vrouw voor een zorginstelling en heeft ze zich aangemeld als zorgmedewerkster.

16.41 - Staatssecretaris Keijzer: misschien in de zomer weer evenementen

Het eerste proefevenement in Utrecht op maandag biedt perspectief voor de evenementensector, al blijft het onduidelijk wanneer grote evenementen weer kunnen doorgaan. "Misschien dat ze in de zomer in een kleinere gereguleerde setting kunnen doorgaan, maar dat is speculatie dus daarom testen we nu", aldus staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken.

Fieldlab hield maandag een evenement voor vijfhonderd gasten in het Beatrix Theater in Utrecht. In een reeks van dit soort proeven wordt onderzocht hoe grote evenementen veilig kunnen plaatsvinden in coronatijd. Het is een gezamenlijk initiatief van zowel de zakelijke- als de publieksevenementensector en de overheid.

Het is nog lang niet zeker of en wanneer er een proef komt voor verantwoord kroegbezoek. Veel burgemeesters juichen zo'n corona-experiment momenteel toe. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) temperde voorafgaand aan het overleg met de 25 voorzitters van de veiligheidsregio's echter de verwachtingen. "Op dit moment is een proef nog niet aan de orde", aldus de minister maandag.

16.36 - Nog nooit was carnavalsmaandag zo stil in Oeteldonk

Normaal zou je er over de koppen kunnen lopen. De markt in Oeteldonk is op carnavalsmaandag alle jaren bomvol. Dit jaar is er bijna niemand.

16.23 - Aantal besmettingen Brabant daalt.

In Brabant zijn in een dag tijd 458 nieuwe positieve tests gemeld. Een dag eerder waren dat er 548.

16.05 - Minder coronagevallen dan gemiddeld: 2875

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 2875 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is flink onder het gemiddelde, want in de afgelopen week kwamen er gemiddeld 3469 positieve tests per etmaal binnen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Op maandagen zijn er over het algemeen minder positieve tests dan later in de week. Dat komt doordat tijdens het weekeinde minder mensen zich laten testen. Hoeveel mensen zich afgelopen weekeinde hebben laten testen en hoeveel mensen door het winterweer afzagen van een rit naar een teststraat, is niet bekend.

Op zondag meldde het RIVM bijna 3500 nieuwe gevallen en op zaterdag bijna 4200. Het aantal van maandag ligt wel hoger dan vorige week maandag, toen er 2261 positieve tests werden geregistreerd, maar toen waren veel teststraten dicht vanwege winterweer. De maandag daarvoor noteerde het RIVM ruim 3200 nieuwe gevallen, nog een week eerder bijna 4100 en de maandag daar weer voor bijna 4800.

16.00 - Minder jongeren kregen in 2020 alternatieve straf via Halt

Stichting Halt heeft vorig jaar duizenden zaken minder afgehandeld dan in 2019. Omdat jongeren vanwege de coronamaatregelen meer thuis waren, daalde het aantal zaken voor schoolverzuim, winkeldiefstal en vernieling, meldt de organisatie maandag in een rapport. Wel kregen veel jongeren een coronagerelateerde straf, bijvoorbeeld vanwege overtreding van het samenscholingsverbod.

15.40 - Meer coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Na zes achtereenvolgende dagen van dalingen nam het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen afgelopen etmaal weer toe. Ziekenhuizen behandelen momenteel 1922 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 63 meer dan zondag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

12.21 - Coronatest- en vaccinatielocaties van GGD West-Brabant gaan om 13.00 uur weer open

De corona test- en vaccinatielocaties in West-Brabant gaan om 13.00 uur weer open. Dat laat de GGD West-Brabant weten. Ze kunnen alleen geen mensen ontvangen zonder afspraak, schrijven ze op hun website. De locaties waren 's ochtends gesloten, omdat er door het KNMI code rood was afgegeven.

12.00 - De politie schreef 7383 boetes uit voor niet naleven avondklok in week tijd

Voor het niet naleven avondklok schreef de politie vorige week 7383 boetes uit. Ook waren er 454 boetes omdat mensen zich niet hielden aan het verbod op groepsvorming. Daarnaast kregen 345 mensen een waarschuwing omdat ze zich niet aan de coronamaatregelen hielden en beëindigde de politie 96 illegale feesten.

11.11 - 20 mensen met coronavirus werden opgenomen in Brabantse ziekenhuizen in afgelopen 24 uur

De afgelopen 24 uur werden 20 mensen met het coronavirus opgenomen in de Brabantse ziekenhuizen. Dat is er eentje minder dan zondag. In totaal liggen er nu 324 mensen met corona in het ziekenhuis. Dat zijn er zeven meer dan zondag.

Ook overleden er 6 mensen aan de gevolgen van het coronavirus.

10.55 - Boomfeestdag voor de derde keer verplaatst om corona

De Nationale Boomfeestdag, die op 17 maart gepland was , wordt voor de derde keer verplaatst vanwege de coronacrisis. De bedoeling is nu om het plantfeest op 10 november van dit jaar te organiseren. De Stichting Nationale Boomfeestdag wil dat alle basisschoolkinderen mee kunnen doen met het planten van bomen en heeft daarom afgezien van het houden van een Boomfeestdag met coronabeperkingen, aldus stichtingsdirecteur Peter Derksen maandag.

Op de Boomfeestdag planten kinderen uit de groepen 6 en 7 van de basisschool overal in het land bomen. In 2020 moest de Boomfeestdag al tweemaal worden uitgesteld vanwege corona.

10.30 - Test- en vaccinatielocaties regio Brabant-Zuidoost weer open

Nu het weeralarm code rood in onze provincie niet meer van kracht is, heeft GGD Brabant Zuidoost de corona test- en vaccinatielocaties weer geopend. Alle afspraken voor een coronavaccinatie die vanaf tien uur maandagochtend gepland staan, gaan door, zo laat de GGD op de website weten. Alle testlocaties in de regio Brabant-Zuidoost zijn vanaf halfelf weer open.

Mensen die toch liever niet de straat op gaan, ook al geldt code rood dus niet meer, kunnen contact opnemen met het GGD call-centrum om de afspraak te verzetten. "Mocht het vanwege mogelijke lange wachttijden of andere omstandigheden niet lukken het call-centrum te bereiken, kun je het later nog een keer proberen. Niemand moet zich verplicht voelen de straat op te gaan", aldus de GGD Brabant-Zuidoost.

De test- en vaccinatielocaties van de GGD's West-Brabant en Hart voor Brabant blijven maandag tot twaalf uur dicht. Daar kunnen mensen, net als in vrijwel heel het land, na twaalf uur weer worden getest op het coronavirus en ertegen worden gevaccineerd. Alleen in Drenthe blijven alle plekken voor tests en vaccinaties de hele dag dicht.

06.00 - Studie naar werking coronavaccins bij kankerpatiënten

Vanaf volgende week begint een studie naar de werking van coronavaccins bij kankerpatiënten. Hoogleraar medische oncologie en onderzoeksleidster Liesbeth de Vries van het UMC Groningen kondigt het onderzoek onder ruim zeshonderd patiënten aan in De Telegraaf.

"De kennis die dit oplevert kan ons helpen in de toekomst", zegt De Vries in de krant. "De 627 patiënten worden in het AVL (Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis), het Erasmus MC en het UMCG de eerste en tweede keer gevaccineerd, evenals een groep mensen zonder kanker - ter vergelijking. Ook komen ze na vier weken en zes maanden weer terug."

04.30 - Eerste proefevenement met 500 bezoekers in Utrecht

Op maandag komen in het Beatrixtheater in Utrecht vijfhonderd mensen bijeen tijdens het eerste proefevenement van Fieldlab. Fieldlab Evenementen, een gezamenlijk initiatief van zowel de zakelijke als publieksevenementensector en de overheid, houdt een reeks van dit soort proeven met honderden bezoekers. Daar wordt onderzocht hoe grote evenementen veilig kunnen plaatsvinden in coronatijd.

Na dit evenement volgen nog een paar proefevenementen. Zo speelt Guido Weijers op 20 februari in hetzelfde theater een voorstelling voor vijfhonderd gasten. Op 21 en 28 februari wordt onderzoek gedaan tijdens voetbalwedstrijden met 1500 supporters. Fieldlab Evenementen zal ook nog twee evenementen in de Ziggo Dome en twee buitenfestivals organiseren.

04.00 - Gebrekkig toezicht bij bestellingen vaccins

Door gebrekkig toezicht van de inspectie en het RIVM zijn vaccins ingespoten bij personeelsleden van sommige zorginstellingen, die nog niet aan de beurt waren. Ook heeft een zelfstandige arts tientallen Pfizer/BioNTech-vaccins besteld en deze thuis in de koelkast bewaard, meldt het AD.

03.00 - Kwetsbare groepen staan op agenda burgemeesters

De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio willen maandag met justitieminister Ferd Grapperhaus praten over groepen mensen die in deze coronatijd extra kwetsbaar zijn. Grapperhaus vertegenwoordigt het kabinet bij de bijeenkomst in Utrecht. In het bijzonder de positie van jongeren komt aan de orde. Het Veiligheidsberaad bespreekt wat de burgemeesters samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) kunnen doen.



