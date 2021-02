Nog nooit was carnavalsmaandag zo stil in Oeteldonk: 'Ge kunt wel janken vanbinnen'

Wachten op privacy instellingen... Historisch stille maandag in Oeteldonk (foto Jan Peels) Volgende Vorige vergroot 1/2 Historisch stille carnavalsmaandag in Oeteldonk

Normaal zou je er over de koppen kunnen lopen. De markt in Oeteldonk is op carnavalsmaandag alle jaren bomvol. Dit jaar is er bijna niemand.

Het weer werkt deze maandag in Oeteldonk ook niet echt mee. Waar de straat vol rood-wit-gele slingers en confetti had moet liggen, vind je alleen wat smeltende sneeuw.

De markt, waar het normaal rond deze tijd bruist van de gezelligheid, oogt troosteloos en leeg. Op de dag dat de grote optocht door de straten had moeten trekken, loopt er een handje volverdwaalde carnavalsvierders, hopend op betere tijden.

De optocht in Oeteldonk is wel eens eerder afgelast. Den Bosch moest in 2016 de optocht uitstellen vanwege slecht weer. Toen gingen de praalwagens op Halfvasten door de straten. Dit jaar zit dat er zelfs niet in.

