Coronanieuws: politie schrijft 7383 boetes uit voor niet naleven avondklok in week tijd

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

De GGD sloot maandagochtend de vaccinatie- en testlocaties vanwege code rood dat was afgegeven door het KNMI.

Er werden het afgelopen etmaal 20 mensen in het ziekenhuis opgenomen met corona.

De politie schreef in een week tijd 7383 boetes uit voor niet naleven avondklok.

12.21 - Coronatest- en vaccinatielocaties van GGD West-Brabant gaan om 13.00 uur weer open

De corona test- en vaccinatielocaties in West-Brabant gaan om 13.00 uur weer open. Dat laat de GGD West-Brabant weten. Ze kunnen alleen geen mensen ontvangen zonder afspraak, schrijven ze op hun website. De locaties waren 's ochtends gesloten, omdat er door het KNMI code rood was afgegeven.

12.00 - De politie schreef 7383 boetes uit voor niet naleven avondklok in week tijd

Voor het niet naleven avondklok schreef de politie vorige week 7383 boetes uit. Ook waren er 454 boetes omdat mensen zich niet hielden aan het verbod op groepsvorming. Daarnaast kregen 345 mensen een waarschuwing omdat ze zich niet aan de coronamaatregelen hielden en beëindigde de politie 96 illegale feesten.

11.11 - 20 mensen met coronavirus werden opgenomen in Brabantse ziekenhuizen in afgelopen 24 uur

De afgelopen 24 uur werden 20 mensen met het coronavirus opgenomen in de Brabantse ziekenhuizen. Dat is er eentje minder dan zondag. In totaal liggen er nu 324 mensen met corona in het ziekenhuis. Dat zijn er zeven meer dan zondag.

Ook overleden er 6 mensen aan de gevolgen van het coronavirus.

10.55 - Boomfeestdag voor de derde keer verplaatst om corona

De Nationale Boomfeestdag, die op 17 maart gepland was , wordt voor de derde keer verplaatst vanwege de coronacrisis. De bedoeling is nu om het plantfeest op 10 november van dit jaar te organiseren. De Stichting Nationale Boomfeestdag wil dat alle basisschoolkinderen mee kunnen doen met het planten van bomen en heeft daarom afgezien van het houden van een Boomfeestdag met coronabeperkingen, aldus stichtingsdirecteur Peter Derksen maandag.

Op de Boomfeestdag planten kinderen uit de groepen 6 en 7 van de basisschool overal in het land bomen. In 2020 moest de Boomfeestdag al tweemaal worden uitgesteld vanwege corona.

10.30 - Test- en vaccinatielocaties regio Brabant-Zuidoost weer open

Nu het weeralarm code rood in onze provincie niet meer van kracht is, heeft GGD Brabant Zuidoost de corona test- en vaccinatielocaties weer geopend. Alle afspraken voor een coronavaccinatie die vanaf tien uur maandagochtend gepland staan, gaan door, zo laat de GGD op de website weten. Alle testlocaties in de regio Brabant-Zuidoost zijn vanaf halfelf weer open.

Mensen die toch liever niet de straat op gaan, ook al geldt code rood dus niet meer, kunnen contact opnemen met het GGD call-centrum om de afspraak te verzetten. "Mocht het vanwege mogelijke lange wachttijden of andere omstandigheden niet lukken het call-centrum te bereiken, kun je het later nog een keer proberen. Niemand moet zich verplicht voelen de straat op te gaan", aldus de GGD Brabant-Zuidoost.

De test- en vaccinatielocaties van de GGD's West-Brabant en Hart voor Brabant blijven maandag tot twaalf uur dicht. Daar kunnen mensen, net als in vrijwel heel het land, na twaalf uur weer worden getest op het coronavirus en ertegen worden gevaccineerd. Alleen in Drenthe blijven alle plekken voor tests en vaccinaties de hele dag dicht.

06.00 - Studie naar werking coronavaccins bij kankerpatiënten

Vanaf volgende week begint een studie naar de werking van coronavaccins bij kankerpatiënten. Hoogleraar medische oncologie en onderzoeksleidster Liesbeth de Vries van het UMC Groningen kondigt het onderzoek onder ruim zeshonderd patiënten aan in De Telegraaf.

"De kennis die dit oplevert kan ons helpen in de toekomst", zegt De Vries in de krant. "De 627 patiënten worden in het AVL (Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis), het Erasmus MC en het UMCG de eerste en tweede keer gevaccineerd, evenals een groep mensen zonder kanker - ter vergelijking. Ook komen ze na vier weken en zes maanden weer terug."

04.30 - Eerste proefevenement met 500 bezoekers in Utrecht

Op maandag komen in het Beatrixtheater in Utrecht vijfhonderd mensen bijeen tijdens het eerste proefevenement van Fieldlab. Fieldlab Evenementen, een gezamenlijk initiatief van zowel de zakelijke als publieksevenementensector en de overheid, houdt een reeks van dit soort proeven met honderden bezoekers. Daar wordt onderzocht hoe grote evenementen veilig kunnen plaatsvinden in coronatijd.

Na dit evenement volgen nog een paar proefevenementen. Zo speelt Guido Weijers op 20 februari in hetzelfde theater een voorstelling voor vijfhonderd gasten. Op 21 en 28 februari wordt onderzoek gedaan tijdens voetbalwedstrijden met 1500 supporters. Fieldlab Evenementen zal ook nog twee evenementen in de Ziggo Dome en twee buitenfestivals organiseren.

04.00 - Gebrekkig toezicht bij bestellingen vaccins

Door gebrekkig toezicht van de inspectie en het RIVM zijn vaccins ingespoten bij personeelsleden van sommige zorginstellingen, die nog niet aan de beurt waren. Ook heeft een zelfstandige arts tientallen Pfizer/BioNTech-vaccins besteld en deze thuis in de koelkast bewaard, meldt het AD.

03.00 - Kwetsbare groepen staan op agenda burgemeesters

De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio willen maandag met justitieminister Ferd Grapperhaus praten over groepen mensen die in deze coronatijd extra kwetsbaar zijn. Grapperhaus vertegenwoordigt het kabinet bij de bijeenkomst in Utrecht. In het bijzonder de positie van jongeren komt aan de orde. Het Veiligheidsberaad bespreekt wat de burgemeesters samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) kunnen doen.



