Rolstoelers kunnen hun flat weer uit: 'Het was ineens heel snel opgelost'

De bewoners van een flat in Den Bosch kunnen na een weekend lang wachten weer gebruik maken van de lift. In de flat aan de Amsterdamsestraat wonen mensen die last hebben van een lichamelijke beperking. Het gebrek aan een lift maakte het voor hen extra lastig het weekend door te komen, maar maandagochtend werd het probleem opgelost.

Zondag ging Omroep Brabant al langs bij de 62-jarige flat-bewoner Roel Korterink. Hij heeft een incomplete dwarslaesie en is daardoor aangewezen op een rolstoel. In de zogenoemde Fokuswoning aan de Amsterdamsestraat kan hij zelfstandig wonen. Maar toen de lift stuk was zat hij hele weekend aan huis gekluisterd. ''Moet je voorstellen dat er iets gebeurt, dan kan je gewoon niet naar beneden'', zei hij toen.

Opgelost

De lift in het gebouw ging vrijdagavond tegen elf uur stuk. Maandagochtend was de lift weer gemaakt. "Het was ineens heel rap opgelost", vertelt Korterink. "Om negen uur kwam mijn huishoudelijke hulp en die kwam met de trap. Om vijf voor tien belde mijn buurvrouw aan om te zeggen dat de lift weer gemaakt was."

Toen de lift vrijdagavond kapot ging, kon hij nog niet gerepareerd worden. Volgens Korterink werd er gezegd dat het reparatiebedrijf nog een onderdeel moesten bestellen. Dat onderdeel kwam maandag pas binnen.

Extra lift

De bewoners van het flatgebouw hopen allemaal op een tweede lift. De lift die er nu is, staat er al 35 jaar en heeft vaker last van mankementen. Maar na het bericht van Omroep Brabant heeft Korterink toch het idee dat er schot in de zaak komt. "Ik ben zondagavond gebeld door een dame van de woningbouwvereniging. Ze zei dat ze de situatie heel erg vond voor ons en dat ze binnenkort langskomt om de lift zelf eens te bekijken."

Daar is Korterink blij mee, maar hij wil eerst echt zien dat er iets gaat veranderen. ‘’Ik hoop dat ze nu eens goed zijn wakker geschud bij de woningbouwvereniging", zegt hij. "Want als ze nu nog niet wakker zijn geschud, dan blijven ze voor altijd slapen."

