Noël (20) en Joep (76): twee van de 95 Brabantse kanshebbers voor de Tweede Kamerverkiezingen

De jongste en oudste kandidaat uit Brabant. vergroot

Veel mannen en veel nieuwe partijen, maar weinig jongeren: dat is de Brabantse kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in een notendop. Over een maand mogen we weer naar de stembus. Zeker 95 Brabanders doen mee, al zal het gros daarvan de Kamer niet halen volgens de peilingen.

Kandidaten2021.nl heeft vrijwel elke partij en kandidaat geregistreerd. Volgens de site halen dertien Brabanders waarschijnlijk de Kamer. 82 kandidaten vallen dus buiten de boot.

Oudste

De oudste Brabander op de kieslijst is de 76-jarige Joep Taks uit Breda van 50PLUS. Landelijk zijn slechts twee kandidaten ouder dan hij. "Dit is mijn noodlot!", grapt hij. "Toch kan ik ook goed opkomen voor de jongeren."

"Dan wil je er op mijn leeftijd er niet nog meer bij hebben."

Of hij daarmee de Joe Biden van Brabant is? "Ik sta bewust op plek dertig." Daarmee verwacht hij niet dat hij Kamerlid wordt. De krasse knar is al actief in de gemeenteraad en bij het waterschap. "Dan wil je er op mijn leeftijd er niet nog meer bij hebben." Toch gaat de lijstduwer wel de Kamer in bij veel voorkeursstemmen. "Dan is het je plicht."

Bekijk op de kaart wie er in jouw buurt verkiesbaar is:

Wachten op privacy instellingen...

*In deze kaart zijn niet alle afwijkende lijstduwers voor verschillende kiesdistricten meegenomen.



Slechts elf Brabantse kandidaten zijn jonger dan dertig jaar. Vrijwel allemaal staan ze op een nauwelijks verkiesbare plek. De jongste van hen is de 20-jarige Helmonder Noël Silalahi van de partij JONG. Hij is op dit moment jeugdburgemeester van Helmond. "Het is een hele eer om de jongste te zijn! Ik vind het belangrijk dat er meer jongeren in de Tweede Kamer komen. Ook zij moeten mee kunnen praten en moeten goed vertegenwoordigd zijn."

Noël is eerstejaars Avans-student Bestuurskunde/Overheidsmanagement en staat op plek 14 van de nieuwe partij. Daarmee is de kans dat hij in de Kamer komt wel heel klein. “Dat vind ik ook niet erg. Ik wil eerst mijn studie afmaken. Ik sta vooral op de lijst om de partij te steunen”, benadrukt hij. Toch droomt hij stiekem van om ooit minister te worden.

Het overgrote deel van de kandidaten komt overigens uit de Randstad:

Wachten op privacy instellingen...

De mannelijke kandidaten zijn ruim in de meerderheid: 74 tegenover slechts 21 vrouwen. Als je alleen kijkt naar kandidaten die echt kans maken, lijkt dat verschil dan weer een beetje rechtgetrokken.

Provinciegenoten die volgens de peilingen op kansrijke plekken staan zijn:

Lilian Marijnissen uit Oss (nummer 1, SP)

Inge van Dijk uit Gemert-Bakel (nummer 4, CDA)

Michiel van Nispen uit Breda (nummer 4, SP)

Attje Kuijken uit Breda (nummer 4, PvdA)

Hans Smolders uit Tilburg (nummer 4, Forum)

Bas van 't Wout uit Hoeven (nummer 6, VVD)

Thierry Aartsen uit Breda (nummer 11, VVD)

René Peters uit Oss (nummer 13, CDA)

Andrew Harijgens uit Bergen op Zoom (nummer 13, GroenLinks)

Emiel Van Dijk uit Gilze (nummer 20, PVV)

Daan de Kort uit Veldhoven (nummer 28, VVD)

Ruben Brekelmans uit Oisterwijk (nummer 30, VVD)

Daan de Neef uit Breda (nummer 34, VVD)

De Tweede Kamerverkiezingen zijn op woensdag 17 maart. Vanwege de coronacrisis zijn er een hoop maatregelen. Sommige stemlokalen gaan bijvoorbeeld op maandag 15 en dinsdag 16 maart al open. Ook mogen 70-plussers per brief stemmen. Bovendien worden onder andere potloden en stemhokjes extra schoongemaakt.

Klik hier voor een tabel van vrijwel alle Brabantse kandidaten.

LEES OOK: Sneltests voor stembureauleden en tellers in Dongen tijdens Tweede Kamerverkiezingen

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.