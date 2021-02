Nepverpleger vrij, maar mag alleen bij tante wonen en krijgt enkelband

Leroy S. tijdens een eerdere zitting (tekening: Adrien Stanziani). vergroot

Nepverpleger Leroy S. komt op 2 maart onder voorwaarden vrij. De rechtbank in Den Bosch heeft dit bepaald. De man werkte vorig jaar van 19 maart tot 8 april in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch als verpleegkundige, terwijl hij hiervoor niet is opgeleid.

Tijdens deze eerste coronapiek zou hij patiënten onder meer antibiotica, morfine, vocht en zuurstof hebben toegediend. De 25-jarige verdachte mag alleen bij een tante in Rosmalen verblijven en hij krijgt een enkelband.

'Geen contact met getuigen'

Verder moet hij meewerken aan onder ander meer onderzoeken door de reclassering en andere dagbestedingsactiviteiten, mocht dit nodig zijn. De man is verder verboden contact op te nemen met mensen die hem hebben zien werken in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De rechtbank laat verder weten dat het nog volledig onduidelijk is wanneer de inhoudelijke behandeling plaats zal vinden. De man wordt beschuldigd van het gebruik maken van vervalste documenten, diefstal en poging tot zware mishandeling.

Arthur van der Biezen, advocaat van de man, zegt dat hij en zijn cliënt kunnen leven met de vrijlating én de voorwaarden die hieraan verbonden zijn. "Mijn cliënt zit dan al bijna tien maanden vast. Hij heeft een woonadres, maar dat betekent geen huisarrest. Hij krijgt weliswaar een enkelband, maar hij kan naar buiten. Mijn cliënt mag inderdaad geen contact opnemen met getuigen, met medici dus. Dat was hij echter toch al niet van plan", aldus de raadsman, die verwacht dat de inhoudelijke behandeling niet vóór het najaar kan beginnen. Dit komt onder meer omdat er zorgmedewerkers moeten worden gehoord als getuige. Omdat die het nu zo druk hebben, wilde de rechtbank ze niet verder belasten.

Ook elders diensten aangeboden

De verdachte, die in Den Bosch een garagebox had en tijdelijk in Bunnik woonde, werd vorig jaar mei aangehouden. Daarvoor was hij al ontslagen bij het 'Jeroen Bosch'. Toch heeft hij vervolgens, zo meldt het Openbaar Ministerie (OM), nog gesolliciteerd bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en een ziekenhuis in Utrecht.

Hij is op beide plekken nooit aangenomen of op gesprek geweest. Hij zou hebben gezegd een hbo-diploma te hebben, terwijl hij alleen een vmbo-kader opleiding heeft afgerond. In Utrecht wilde hij aan de slag als ambulancemedewerker, zo blijkt allemaal uit tapgegevens van het OM.

