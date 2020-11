Nepverpleger Leroy S. solliciteerde ook bij het ETZ in Tilburg

S. tijdens de vorige zitting, toen nog per videoverbinding. (Tekening: Adrien Stanziani) vergroot

Nepverpleger Leroy S. (25) leerde niet van zijn fout om zonder diploma’s bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis te gaan werken. Volgens het OM solliciteerde hij na zijn ontslag ook bij het ETZ in Tilburg en een ziekenhuis in Utrecht. Hij is op beide plekken nooit aangenomen of op gesprek geweest.

Per mail bood hij zijn hulp aan bij het Tilburgse ziekenhuis. “Het ging om een eerste contact”, zo zegt de officier dinsdagmiddag na de zitting tegen Omroep Brabant. Hij zou hebben gezegd een hbo-diploma te hebben, terwijl hij alleen een vmbo-kader opleiding heeft afgerond. In Utrecht wilde hij aan de slag als ambulancemedewerker, zo blijkt allemaal uit tapgegevens van het OM.

De verdachte stond dinsdag in Den Bosch terecht vanwege zijn handelen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Hij meldde zich tijdens de piek van de eerste golf aan als verpleegkundige bij het ziekenhuis in Den Bosch. Hij werkte daar vanaf 19 maart tot 8 april. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) controleerde S. patiënten en gaf hij hen medicijnen.

Morfine

Zo zou hij hen onder andere antibiotica, morfine, vocht en zuurstof hebben toegediend. Hij wordt onder andere verdacht van poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel met voorbedachte rade.

S. zit al zes maanden in de gevangenis, in afwachting van zijn zaak. “Dat is veel te lang en niet in verhouding”, vindt zijn advocaat. “Bovendien is niet te bewijzen dat hij willens en wetens iemand kwaad wilde doen.” Ook heeft hij een oogaandoening. Daarom wilde hij dat zijn cliënt met een enkelband vrij komt.

De rechter ging hier niet in mee. S. blijft vastzitten tot de volgende proforma-zitting op 2 februari. De zaak wordt later inhoudelijk behandeld.

Doorzoekingen

Leroy S. werd op 18 mei aangehouden. De politie deed toen op twee plaatsen doorzoekingen: in een opslagbox in Den Bosch en in een huis in Bunnik, waar hij enige tijd verbleef. Daar werden onder meer medicijnen, naalden, verschillende soorten uniformen, bedrijfskleding en een hartmonitor gevonden. S. heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.

