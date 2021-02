Supermarkten blijven voorlopig avondklok hanteren

Supermarkten blijven voorlopig de avondklok hanteren, ondanks dat de rechter in Den Haag dinsdag een streep door die maatregel haalde. Dat betekent dat supermarkten uiterlijk om kwart voor negen sluiten. Volgens supermarktkoepel CBL doen de supers dat na een dringend advies van premier Mark Rutte.

De branche kiest er voor om ook nu de adviezen van het RIVM en de besluitvorming van de overheid te volgen, zoals dit de gehele coronacrisis gebeurd is. Het CBL staat naar eigen zeggen in nauw contact met de overheid. Zodra er meer duidelijk is over een definitieve uitspraak rond de avondklok, dan zal de organisatie laten weten wat dit voor supers betekent.

Onzekerheid

De mededeling komt op een moment dat nog niet zeker is of de avondklok wel echt van de baan is. De overheid heeft al laten weten in beroep te gaan tegen het besluit van de rechter. Daarbij dringt het kabinet erop aan om het opheffen van de avondklok te schorsen in afwachting daarvan. Dinsdagmiddag buigt het gerechtshof in Den Haag zich nog over dat laatste verzoek.