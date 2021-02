Politie opent jacht op vier relschoppers in Tilburg: 'Ze hebben enkele dagen om zich te melden'

De politie heeft woensdag beelden online gezet van vier jongeren die betrokken waren bij de coronarellen in Tilburg op zondag 24 januari. De gezichten van het viertal zijn onherkenbaar gemaakt en worden getoond als de vier zich niet binnen enkele dagen bij de politie melden.

De verdachten hebben tot en met maandagmiddag de tijd om zich te melden. Als ze dan nog steeds niet van zich hebben laten horen, worden ze herkenbaar getoond in het opsporingsprogramma Bureau Brabant. Een dag later, op dinsdagavond, komen de beelden ook nog aan bod in Opsporing Verzocht.

Avondklokrellen

Op de bewuste avond van de rellen in Tilburg werden al achttien verdachten aangehouden. De rellen in Tilburg volgden op de zware rellen in Eindhoven, die zondagmiddag. Nadat de avondklok was ingegaan, werden de straten in Tilburg-West overgenomen door rellende jongeren.