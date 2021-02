Opnieuw mannen opgepakt voor coronarellen in Eindhoven en Den Bosch

De politie heeft opnieuw mannen aangehouden in verband met de coronarellen in Eindhoven en Den Bosch. Daarbij werd op zondag 24 januari een enorme ravage aangericht en de politie belaagd.

Het onderzoek naar de rellen is nog steeds in volle gang. De politie kan daarbij gebruik maken van een grote hoeveelheid beelden. “Was je bij de rellen betrokken en wil je voorkomen dat je in beeld komt? Meld jezelf dan”, schrijf de politie in een persbericht.