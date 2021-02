Na de deelauto en de deelscooter is er nu ook de deelstep en Waalwijk heeft de primeur

Wachten op privacy instellingen... De groene e-steps op het busstation in het centrum Volgende Vorige vergroot 1/2 Zo zoef je vanaf nu door Waalwijk heen op de e-step

De deelauto, deelfiets en deelscooter kenden we al. Waalwijk mag daar nu als eerste stad in Brabant de deelstep aan toevoegen. Het principe is nagenoeg hetzelfde als de deelscooter. Met een telefoon haal je de elektrische step van het slot en je kunt op pad. Je betaalt per minuut dat je door de stad zoeft.

De steps zijn vooral handig voor een korte tocht door de stad. Of om naar je werk op bedrijventerrein Haven Acht te gaan. Daar is namelijk geen busstation, maar er werken wel duizenden mensen. Die kunnen nu met de step naar hun werk vanaf de bushalte in het centrum.

Daar is de gemeente blij mee, want deze oplossing bespaart ze veel geld. "Met elektrische steps willen we het bedrijventerrein verbinden met het busstation", verklaart wethouder Ronald Bakker. "Zo wordt het voor mensen die daar werken of stagelopen een stuk eenvoudiger om met het openbaar vervoer naar Waalwijk te komen."

Laadstations

Er is één groot verschil met de scooters zoals we die kennen van aanbieders als GoSharing en Felyx. De elektrische step haal je op bij een vast laadstation - en breng je daar ook weer terug. Zo hopen de aanbieder en de gemeente overlast te beperken. Iets waar rondom de lancering van deelscooters veel over te doen was. "We plaatsen onze laadstations op plekken waar we zien dat er veel mensen parkeren of pauzeren", vertelt Mike Meeusen van CityStep. "Zo hopen we het gebruiksgemak groot te houden, maar de overlast klein."

Minder overlast voor inwoners van de stad dus. Maar ook zeker minder gebruiksgemak voor de gebruiker. Wie nu van het centrum van Waalwijk naar het bedrijventerrein Haven Acht rijdt, kan daar maar op één plek de step aan de lader hangen. Van daaruit moet de reis verder weer te voet afgelegd worden. "In de toekomst moeten er veel meer laadstations komen, waardoor dat probleem verdwijnt", zegt Meeusen.

