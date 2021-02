Nieuwe corona-uitbraak in Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is opnieuw een corona-uitbraak. Vijf patiënten en drie medewerkers van de afdeling Chirurgie blijken besmet, maakte het ziekenhuis woensdagavond bekend. Het gaat mogelijk om de Britse variant van het virus, maar dat wordt nog onderzocht.

Alle patiënten op de afdeling Chirurgie, die bestaat uit twee afdelingen op één etage, worden per direct in cohort verpleegd. Dat wil zeggen dat op die twee afdelingen dezelfde maatregelen worden genomen als op een corona-afdeling. Het ziekenhuis heeft op deze afdelingen ook een opnamestop ingesteld.

“We hebben vandaag helaas opnieuw te maken met een corona-uitbraak op een afdeling. We leven mee met de patiënten en de medewerkers die nu te maken krijgen met deze besmetting”, aldus Nardo van der Meer, voorzitter van de Raad van Bestuur.

Eerdere uitbraak

Afgelopen weekend bleken op de afdeling cardiothoracale chirurgie 13 patiënten en 17 medewerkers besmet geraakt met de Britse variant van het virus. Vijf mensen van die afdeling zijn kort daarna overleden.

Volgens een woordvoerder is er geen verband tussen de uitbraak op de hartafdeling en deze nieuwe uitbraak.

