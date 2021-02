Coronanieuws: Rutte ziet 'weinig ruimte' voor versoepelingen vanaf 2 maart

Archieffoto: Cottonbro/Pexels vergroot

In dit liveblog houden we je op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten. Het aantal besmettingen is flink toegenomen. In het afgelopen etmaal zijn 759 nieuwe besmettingen in Brabant vastgesteld. Dat is een stuk meer dan gisteren, toen waren het er 517.

De hoofdpunten:

Donderdag zijn 759 nieuwe coronagevallen gemeld in Brabant.

Er liggen 325 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen.

De Tweede Kamer steunt de spoedwet die de avondklok een nieuwe juridische basis moet geven.

17.00 - Premier Rutte ziet 'weinig ruimte' voor versoepeling vanaf 2 maart, als lockdown afloopt

Premier Mark Rutte ziet nog "weinig ruimte" voor versoepelingen na het einde van de huidige lockdown op 2 maart. "Het ziet er niet hoopvol uit", zei hij donderdag in de Tweede Kamer.

Het kabinet maakt volgende week dinsdag bekend hoe het verder moet na die datum. Rutte zei wel dat er nog wordt gekeken naar het voortgezet onderwijs en of er iets mogelijk is voor de economie. Ook kijkt het kabinet dinsdag of de avondklok van kracht moet blijven tot 2 maart.

16.50 - GGD bereidt vier nieuwe vaccinatielocaties in West-Brabant voor

GGD West-Brabant opent vanaf begin april vier nieuwe locaties. Deze gaan open zodra er voldoende vaccins beschikbaar zijn. Deze priklocaties komen in Roosendaal en Almkerk, in Breda komt een XL locatie in Breepark en in de gemeente Halderberge wordt een priklocatie ingericht op Breda International Airport, ook wel bekend als vliegveld Seppe.

16.00 - Ook jeugd kampt met coronakilo's

Er is een flinke toename van overgewicht bij jeugdigen in Hart voor Brabant, blijkt uit metingen. De stijging manifesteert zich bij jongens en meisjes en in alle leeftijdsgroepen van peuter tot puber. De ongunstige trend is waarschijnlijk toe te schrijven aan een ongezondere leefstijl tijdens de lockdown. Bij pubers kan het twee kanten op. Niet alleen overgewicht, maar ook ondergewicht komt vaker voor dan voorheen.

15.33 - Sportscholen: geen noodzaak voor coronatestbewijs

Sportscholen vinden een coronatestbewijs waarover wordt nagedacht in Den Haag niet nodig. Dat zegt NL Actief, de branchevereniging van sportscholen in Nederland. "Het zou niet goed zijn wanneer je zonder zon bewijs geen toegang krijgt tot een fitness- of healthclub", laat verenigingsdirecteur Ronald Wouters weten. Volgens NL Actief is daarnaast uit recent onderzoek van onder meer EuropeActive, de Europese fitnessbranchevereniging, gebleken dat de besmettingscijfers in de sportscholen "bijzonder laag" zijn en heeft de sector een "zeer goed sluitend veilig fitnessprotocol".

15.20 - 759 nieuwe coronagevallen in Brabant

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 759 nieuwe coronabesmettingen in Brabant vastgesteld. Dat is een stuk meer dan een dag eerder, toen waren het er 517. In het hele land zijn 4618 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal sinds 28 januari, drie weken geleden. Het is ook ruim boven het gemiddelde, want in de afgelopen week kwamen er gemiddeld 3649 positieve tests per etmaal binnen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

14.59 - Planbureaus: nu al aan de slag met herstelplan voor na corona

Het demissionaire kabinet moet nu al aan de slag met plannen om economie en samenleving te laten herstellen van de coronacrisis. Dat schrijven het Centraal Planbureau (CPB), het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een gezamenlijk advies. De planbureaus adviseren om zo snel mogelijk te gaan werken aan een samenhangend herstelbeleid.

Zo'n doorstart van de samenleving kan volgens deze belangrijke adviesorganen niet wachten tot er na de verkiezingen van 17 maart een nieuw kabinet is gevormd. "Dat duurt wellicht maanden en er is nu geen tijd te verliezen." De plannen moeten volgens de planbureaus niet alleen gericht zijn op economisch herstel, maar ook op bredere welvaart. Daarbij moeten maatschappelijk belangrijke thema's een rol spelen, zoals volksgezondheid, onderwijs, veiligheid, toegankelijkheid van voorzieningen, kwaliteit van de leefomgeving en sociale gelijkheid.

14.46 - Steun voor spoedwet avondklok in de Tweede Kamer

De Tweede Kamer steunt de spoedwet die de avondklok een nieuwe juridische basis moet geven. Een ruime meerderheid schaart zich achter het demissionaire kabinet, werd duidelijk tijdens een ingelast debat donderdag. Maar het kabinet 'moet niet weer nat gaan', waarschuwde Attje Kuiken (PvdA). De voorzieningenrechter zette dinsdag een streep door wet die het kabinet gebruikt voor de instelling van de avondklok.

Na het vonnis kwam minister Ferd Grapperhaus (Justitie) met een spoedwet. Daarmee wordt de avondklok ingebouwd in de al bestaande coronawetgeving. "Daarmee is de wet weer thuis waar die hoort", zei Chris van Dam (CDA). Ook 50PLUS en SP scharen zich achter het wetsvoorstel. "Het geeft wel het gevoel dat we de scherven van het kabinet bij elkaar moeten ruimen", is het oordeel van Maarten Hijink (SP). Met het 'juridische geklungel heeft het kabinet volgens hem veel vertrouwen en krediet in de samenleving verspeeld.

14.35 - Kappers twijfelen aan toegevoegde waarde coronatestbewijs

De kappersbranche weet niet of een coronatestbewijs veel voor de sector zal uithalen. Dat laat een woordvoerster van kappersbranchevereniging ANKO weten.

"Als het moet, dan doen we het, maar wij willen vasthouden aan de bestaande hygiëneprotocollen. We zijn ervan overtuigd dat we ook veilig kunnen werken zonder die coronabewijzen. Het lijkt mij een heel gedoe en de vraag is wat je ermee oplost. Het hygiëneprotocol blijft met of zonder testbewijs overeind", aldus de woordvoerster.

Niet-medische contactberoepen zoals kappers, schoonheidsspecialisten en masseurs zijn sinds de tweede lockdown gesloten. Toen ze nog wel open waren gold een protocol. Kapsalons moesten er bijvoorbeeld voor zorgen dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Medewerkers moesten minimaal eenmaal per uur en in ieder geval voor en na de behandeling van de klant de handen kunnen wassen. Ook kon er alleen geknipt worden op afspraak.

14.10 - Paaspop maakt eerste lijst met namen bekend voor september-editie

Gewoon weer eens lekker genieten van muziek, bier en goed gezelschap op een festivalterrein. Hele volksstammen snakken ernaar. Bij Paaspop in Schijndel geloven ze dat het begin september weer kan en mag. Het festival heeft een lijst met meer dan 90 artiesten en bands bekendgemaakt die zijn geboekt.

13.24 - Ademtest binnenkort weer in gebruik genomen

De ademtest die helpt corona te detecteren wordt op korte termijn weer in gebruik genomen. Dat zegt de GGD Amsterdam. Afgelopen week waren deze testen tijdelijk stilgelegd in verband met onduidelijke testuitslagen. De GGD Amsterdam meldt nu dat uit onderzoek blijkt dat de ademtest zeer betrouwbaar is.

Vorige week kregen mensen na een negatieve ademtest kort daarop na een PCR-test toch een positieve uitslag. Dat zou komen doordat de ademtest verkeerd was afgenomen. Daarna werd besloten de ademtesten tijdelijk niet meer te gebruiken en ze te onderzoeken. Uit dat onderzoek blijkt nu dat de ademtest zeer betrouwbaar is, aldus de GGD.

"Wel blijkt dat bij het registreren en verwerken van uitslagen de kans bestaat op verkeerde interpretaties. Uit het onderzoek blijkt ook dat de automatisering van het testproces nog aandacht vraagt, net zoals training van personeel. De analyse heeft zichtbaar gemaakt dat hier ruimte is voor verbetering."

13.03 - Mogelijk weer naar festival met testbewijs-app

Festivalgangers of concertbezoekers kunnen binnenkort mogelijk weer op stap met een app met een 'testbewijs'. Het kabinet wil hierover op zeer korte termijn een besluit nemen. Eventuele versoepelingen zouden daarmee sneller doorgevoerd kunnen worden zonder dat het aantal besmettingen weer snel groeit.

Voor festivals en andere evenementen zou zo'n mobiele app uitkomst bieden. Negatieve corona-uitslagen kunnen dan bijvoorbeeld aan de deur van een theater of concertzaal worden getoond. Het Ministerie van Volksgezondheid verwacht dat volgende week mogelijk al een knoop wordt doorgehakt. Het kabinet heeft de Gezondheidsraad eerder om advies gevraagd. Die stelt een aantal voorwaarden voor het gebruik van zo'n bewijs.

"Testbewijzen moeten noodzakelijk en effectief zijn om de samenleving te heropenen en tegelijkertijd virusverspreiding terug te dringen", zegt de raad.

12.25 - Almkerk krijgt lokale 'coronaversie' van The Masked Singer

Almkerk is in rep en roer, want acht dorpsgenoten hebben zich laten verleiden om mee te doen aan een lokale versie van The Masked Singer, waarin mensen onherkenbaar verkleed een liedje zingen. Het is een initiatief van de lokale voetbalvereniging, maar voor het hele dorp bedoeld, nu er in coronatijd zo weinig kan. De eerste uitzending is vrijdagavond.

11.32 - Er liggen 325 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen

De afgelopen 24 uur zijn er 44 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de Brabantse ziekenhuizen. In totaal liggen er nu 325 mensen met corona in de ziekenhuizen, twaalf meer dan woensdag.

Er werden het afgelopen etmaal 35 coronapatiënten in Brabant uit het ziekenhuis ontslagen, vier mensen werden overgeplaatst naar een ander ziekenhuis en vijf coronapatiënten overleden in de afgelopen 24 uur. Dit blijkt woensdag uit de nieuwe ROAZ-cijfers.

11.12 - Tweede Kamerdebat over avondklok verplaatst naar halfeen 's middags

Het debat in de Tweede Kamer over de avondklok is verplaatst van elf uur naar halfeen 's middags. Dat is besloten tijdens het voorgesprek voor het debat, waarin Kamerleden de mogelijkheid hadden experts vragen te stellen over de juridische aspecten van de nieuwe wet waarin de avondklok moet worden vastgelegd. De antwoorden op de Kamervragen over de avondklok kwamen pas vlak voor het begin van het debat binnen. De Kamerleden wilden meer tijd om de antwoorden te bestuderen.

09.51 - Telefoonlijn voor prikafspraken voor 80-plussers onbereikbaar

Een van de telefoonlijnen die 80-plussers kunnen bellen om een afspraak te maken voor een prik tegen corona, is door een technische storing niet bereikbaar. Dat twittert de GGD. "Uiteraard wordt er nu zo snel mogelijk naar een oplossing gezocht zodat alle lijnen weer bereikbaar zijn", belooft de dienst.

08.27 - WW-uitkeringen nemen in een jaar tijd fiks toe

Vergeleken met een jaar eerder zijn de WW-keringen vrijwel overal in het land fiks toegenomen. In januari van 2020 werden er door uitkeringsinstantie UWV zo'n 241.000 uitkeringen verschaft. Een jaar later, in januari 2021, gaat het om 289.000 uitkeringen. Dat betekent een stijging in heel het land van bijna twintig procent.

In Brabant is die stijging relatief het grootst in de gemeente Woensdrecht: er kwamen daar in 2021 ongeveer 43 procent WW-uitkeringen bij. Opvallend is dat er maar in één Brabantse gemeente sprake is van een daling: in de gemeente Reusel-De Mierden is het aantal WW-uitkeringen afgenomen met ruim 7 procent.

Bekijk hier de WW-cijfers per gemeente:

Vergeleken met een maand geleden valt de schade overigens mee - in Brabant, althans. Het aantal WW-uitkeringen is in onze provincie in januari een klein beetje gestegen ten opzichte van december 2020. Eind januari werden in Brabant 42.900 WW-uitkeringen verstrekt. Saillant detail: de werkgelegenheid in de financiële sector werd daarbij nauwelijks geraakt door de coronacrisis. Sterker nog, voor die sector wordt dit jaar 'een toename van het aantal banen in deze sector voorzien' door het UWV.

7.00 - Gigantisch jaarverlies KLM, FNV toch boos

Air France-KLM heeft coronajaar 2020 afgesloten met een verlies van 7,1 miljard euro. De luchtvaartonderneming kampte met een forse daling van het aantal passagiers door reisrestricties en het uitblijven van boekingen. Topman Ben Smith spreekt van de zwaarste crisis waar de luchtvaartindustrie ooit mee te maken heeft gehad. En dan maakt hij zich ook zorgen over de dubbele coronatestverplichting die geldt voor reizigers die naar Nederland willen vliegen, maar ook voor transferpassagiers. De leiding van de luchtvaartmaatschappij ziet tot haar afgrijzen klanten bij andere maatschappijen inchecken en heeft het liefst dat de maatregel zo snel mogelijk wordt aangepast. Air France-KLM is onderhandeling over extra steun, vermoedelijk in de vorm van extra aandelen.

KLM nam het afgelopen jaar noodgedwongen afscheid van 5000 medewerkers. Dat komt neer op een op de zes medewerkers. Volgens vakbond FNV misbruikt het bedrijf de coronacrisis om vaste banen te verminderen en gelijktijdig flexwerkers binnen te halen en werk uit te besteden. "Het is asociaal en in strijd met het sociaal plan dat we met KLM zijn overeengekomen", aldus Jan van den Brink, bestuurder FNV Luchtvaart. Volgens de FNV is er voldoende werk voor medewerkers op de grond en in de cabines en cockpits, maar dreigt toch ontslag voor hen.

6.50 - Zorgstudenten van harte welkom

Studenten die nu een opleiding volgen in de zorg of welzijnssector, kunnen per direct betaalde werkervaring opdoen en de zorg vooruit helpen in de coronacrisis. ‘Extra handen voor de zorg’ begint hiervoor donderdag een campagne. Het gaat om een breed, niet-commercieel samenwerkingsverband van werkgeversorganisaties, belangenverenigingen als NU’91 en CNV, branche- en beroepsverenigingen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Sinds de start van het initiatief zijn ruim 13.000 mensen aangeboden aan zorgorganisaties. Toch blijft de vraag naar meer zorgprofessionals onverminderd groot. Dit maakt dat ‘Extra handen voor de zorg’ nu ook actief op zoek is naar bijna-zorgprofessionals, zoals studenten die een mbo- of hbo-studie of een universitaire opleiding volgen in zorg of welzijn.

6.30 - Werkloosheid gaat hard omlaag

De werkloosheid in Nederland gaat hard omlaag, ondanks de coronacrisis. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) daalde het aantal werklozen in de afgelopen drie maanden al met gemiddeld 23.000 per maand. Dat is de sterkste daling sinds het begin van de maandelijkse metingen in 2003. Veel bedrijven maken momenteel gebruik van de steunmaatregelen van de Nederlandse overheid en hoeven dus nog geen mensen te ontslaan om het hoofd boven water te houden in de crisis.

Volgens het statistiekbureau komt de afname van de werkloosheid ook doordat er de laatste tijd meer werklozen aan het werk zijn gegaan dan er werkenden hun baan verloren. Verder speelt mee dat er minder mensen op zoek zijn gaan naar een nieuwe baan. Zo boden jongeren zich minder aan op de arbeidsmarkt. In januari waren er in totaal 337.000 mensen werkloos. Dat is 3,6 procent van de beroepsbevolking. Wel is het aantal werklozen nog 64.000 hoger dan bij het begin van de coronacrisis, aldus het CBS.

5.00 - ‘Minstens één dag leerlingen bij elkaar’

Scholen voor middelbaar onderwijs willen hun leerlingen vanaf 1 maart weer minstens één keer per week in de klas hebben. Dit meldt het Algemeen Dagblad. De tieners staan mentaal zó onder druk dat de scholen ervoor pleiten met sneltesten of gehuurde ruimtes, zoals theaterzalen of hotels, hun leerlingen tóch te ontvangen. Die oproep doet de VO-raad, de vertegenwoordiger van middelbare schoolbesturen, aan de vooravond van een hernieuwd OMT-advies over hoe het verder moet met het voortgezet onderwijs. Het kabinet beslist dinsdag over een eventuele heropening op 1 maart.

Sinds half december volgen de leerlingen thuis onlinelessen. Alleen examenkandidaten, kwetsbare leerlingen en scholieren met praktijkvakken mogen nu naar school. Schoolleiders zien hun leerlingen afglijden. "Ze zijn er klaar mee", aldus Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad.

4.30 - Tweede Kamer terug van reces voor avondklok

De Tweede Kamer komt donderdag van reces terug om de nieuwe spoedwet over de avondklok te bespreken. Het kabinet heeft de nieuwe wet binnen een dag in elkaar gedraaid, nadat de rechtbank in Den Haag deze vergaande maatregel dinsdag ongeldig had verklaard. De juridische onderbouwing ervan was volgens de rechter onvoldoende.

Enkele uren later schortte het gerechtshof de uitvoering van het besluit op, zodat de avondklok in ieder geval van kracht blijft totdat er een uitspraak in hoger beroep is. Vrijdag dient het beroep. Voorafgaand aan het debat worden de Kamerleden bijgepraat door deskundigen over het spoedwetje. De Eerste Kamer zal vrijdag ook met spoed bijeenkomen om het wetsvoorstel te bespreken. Na instemming kan de wet dan vrij snel ingaan als het moet.

3.00 - Daling huizenprijzen niet te vermijden

De huizenprijzen gaan toch echt een keer licht dalen, denken economen van ING. De kenners van de bank verwachten ook dat het woningtekort in Nederland dit jaar wat af zal nemen. Volgens nieuwe voorspellingen van de bank vlakt de stijging van de prijzen in de eerste helft van dit jaar af. Hierna volgt waarschijnlijk een ‘milde daling’ die tot begin 2022 voortduurt. Maar deskundigen houden ook een slag om de arm.

De afgelopen tijd gingen de huizenprijzen nog flink omhoog. Dat komt omdat het aanbod aan te koop staande huizen flink is geslonken, terwijl er nog wel veel mensen willen verhuizen. Ook zijn de hypotheekrentes nog altijd erg laag en leiden de steunmaatregelen van de overheid ertoe dat de economische schade van de coronacrisis vooralsnog beperkt blijft. Daardoor bieden kopers flink tegen elkaar op en hebben starters grote moeite om nog een huis te bemachtigen.

2.40 - Nederland minder in trek

Nederland heeft in 2020 een stuk minder buitenlandse bedrijven weten aan te trekken dan in eerdere jaren. Dat komt doordat bedrijfsinvesteringen door de coronacrisis onder druk staan en door toenemende concurrentie rond het aantrekken van bedrijven. Dat meldt de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA).

Vorig jaar kozen 305 internationale ondernemingen voor Nederland. 78 bedrijven deden dit wegens de brexit. In 2019 koos een recordaantal van 397 buitenlandse bedrijven voor Nederland, waarvan wederom 78 wegens het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. De ruim 300 bedrijven die vorig jaar voor Nederland kozen verwachten in de eerste drie jaar ruim 8600 directe banen te creëren en 1,9 miljard euro te investeren, aldus de NFIA.

2.00 - ‘Meer vrijheden bij negatieve test’

Het Ministerie van Volksgezondheid is bezig met de ontwikkeling van een coronatestbewijs om zo versneld versoepelingen door te voeren. Mensen die een negatieve testuitslag krijgen, kunnen meer vrijheden krijgen zodat ze bijvoorbeeld weer naar kantoor, de horeca of het theater kunnen gaan. Het kabinet buigt zich binnenkort over dit plan, zo bevestigt voorzitter Ingrid Thijssen van werkgeversorganisatie VNO-NCW aan De Telegraaf.

"Het ministerie is hier nu mee bezig en de prognose is dat dit in de tweede helft van maart klaar is", beweert Thijssen. Volgens haar wordt er hard gewerkt aan de uitbreiding van sneltestcapaciteit. De bedoeling is dat er eind april 400.000 testen per dag kunnen worden afgenomen bij mensen zonder coronaklachten. Thijssen: "Het is nu aan het kabinet om dat mee te nemen in de routekaart zodat er eerder meer kan. Het idee is dat je met een negatieve uitslag 48 uur lang weer dingen mag.”

0.10 – Eerste vaccinaties op Aruba

Ook in het Caribisch deel van het Koninkrijk is begonnen met de vaccinatie tegen corona. Op Aruba zijn woensdag de eerste prikken gezet. Een groep van twaalf personen, bestaande uit verpleegkundigen en mensen uit een risicogroep, kreeg als eerste een prik. Een KLM-vliegtuig landde dinsdag met Pfizer-vaccins op Bonaire en Aruba. Aruba kreeg ongeveer 12.000 Pfizer-vaccins. Over drie weken moet een volgende lading komen. In eerste instantie worden op het eiland ouderen en mensen die in de zorgsector werken gevaccineerd.

Op Curaçao kwamen woensdag rond 16.00 uur (lokale tijd) de eerste vaccins tegen het coronavirus aan op luchthaven Hato. Bonaire wil ook binnenkort beginnen met vaccineren. Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba krijgen vrijdag de eerste lading vaccins.

