Dodelijk verkeersongeval onder invloed van GHB: 200 uur taakstraf geëist

Een 32-jarige man uit Breda, die onder invloed van GHB een dodelijk verkeersongeval zou hebben veroorzaakt, heeft een taakstraf van 200 uur horen eisen. Ook zou hij enkele maanden niet achter het stuur mogen zitten.

De officier van justitie heeft dit donderdagmorgen bepleit bij de rechtbank in Breda. Het ongeluk gebeurde in mei 2018 op de Claudius Prinsenlaan in Breda. Het slachtoffer, ook een 32-jarige man uit Breda, zat naast de bestuurder in de auto.