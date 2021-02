Britse coronavariant rukt op in Brabantse ziekenhuizen, regels aangescherpt

Bart Berden. vergroot

De Brabantse ziekenhuizen verscherpen hun coronamaatregelen om het aantal besmettingen onder patiënten en medewerkers tegen te gaan. Aanleiding zijn vier uitbraken in drie verschillende ziekenhuizen, en de opkomst van de Britse variant van het coronavirus. Volgens Bart Berden van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) gaat het bij de helft van alle coronabesmettingen in onze provincie om de Britse variant.

De afgelopen dagen waren er twee corona-uitbraken in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. In totaal ging het om 38 besmettingen onder medewerkers en patiënten op twee afdelingen.

Berden meldt aan Omroep Brabant dat er in nog twee Brabantse ziekenhuizen uitbraken zijn geweest. Hij wil niet zeggen om welke ziekenhuizen het gaat.

Regels voldoen niet meer

Wordt er dan niet goed toegezien op het naleven van de regels? Volgens Berden wel: “Maar de regels voldoen niet meer. We zien patiënten die als ze binnenkomen geen corona hebben, en het toch oplopen in het ziekenhuis.”

Dat baart hem zorgen. “Dat suggereert dat hier sprake is van de Engelse, besmettelijkere variant van het virus. Daar zijn we natuurlijk niet blij mee.”

Strengere regels

Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat de regels in alle Brabantse ziekenhuizen per direct zijn aangescherpt. Dit zijn enkele maatregelen:

Personeel en patiënten worden vaker getest .

Alleen noodzakelijk bezoek mag nog binnen komen .

Mensen die in groepjes iemand komen bezoeken, worden vaker geweigerd .

Er wordt strenger gecontroleerd op het (correct) dragen van een mondkapje .

Berden noemt de strengere bezoekregels ‘hartverscheurend’, maar hij ziet geen andere mogelijkheid.

Britse variant

Over het algemene verloop van het virus heeft Berden ook zorgen. “We zien in Brabant lage cijfers, maar ze dalen nauwelijks. We verwachten dat de Britse variant op grotere schaal voor gaat komen.”

Op dit moment blijkt uit steekproeven dat ongeveer de helft van alle coronabesmettingen in Brabant met de Britse variant is. Twee weken geleden was dat nog een kwart.

