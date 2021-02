Leergierige Derrick Köhn (22) is altijd met voetbal bezig: 'Willem II moet in de Eredivisie blijven'

Derrick Köhn (foto: OrangePictures) vergroot

Willem II maakte eind januari 2020 de komst van Derrick Köhn bekend. Samen met vriend Kwasi ‘Otschi’ Wriedt werd hij eerst nog kampioen met het tweede elftal van Bayern München, voor hij in de zomer naar Tilburg kwam. Hij begon sterk, maar net als de rest van het team zakte de jonge Duitser terug qua niveau. Nu zoekt hij met de steun van zijn familie op afstand naar de juiste vorm en punten, want Willem II moet in de Eredivisie blijven.

Köhn begon goed, maakte indruk in de voorbereiding. Maar hij geeft zelf toe dat het in de loop van het seizoen minder ging. “Het gaat niet zo goed. Ik moet veel leren nu”, zegt de vleugelverdediger, die weet dat er nu iets anders van hem gevraagd wordt dan wat hij gewend is. “Ik ben een aanvallend ingestelde verdediger. Ik speel graag naar voren, maak graag acties voor de goal. Ik doe mijn best mijn eigen stijl te laten zien. Maar in deze situatie moeten we vooral zorgen dat we goed staan achterin. Ik moet beter en beter worden. Mijn kracht ligt iets meer in het aanvallende, ik moet zorgen dat het allebei goed is.”

"Ik ben een persoon die niet tegen zijn verlies kan, dit voelt zo slecht."

De linkspoot is er veel mee bezig. Zo’n nederlaag zoals tegen Feyenoord komt ’s avonds nog vaak voorbij in zijn hoofd. “Ik ben altijd bezig met voetbal. Ik ben een persoon die niet tegen zijn verlies kan, dit voelt zo slecht. Het is fijn dat ik familie en vrienden heb die positief blijven. Zeker nu, als je bijna iedere week verliest. Thuis denk ik er veel over na. Wat kan beter? Wat kan ik meer brengen? Wat moet ik doen? Ik praat daar veel over met mijn grote broer, hij kijkt ook elke wedstrijd.”

Broer Michael speelt een belangrijke rol in het leven van Köhn, een echte familieman. “Ik was altijd met hem samen. Als hij met vrienden in het park voetbalde, wilde ik dat ook.” Hij kreeg te horen dat hij naar huis moest, omdat de jongens ‘te groot’ waren. “Ik zei dat ik juist met de grote jongens wilde spelen. Soms mocht ik meedoen. Daar heb ik veel geleerd. Mijn broer heeft me leren voetballen.”

Dat hij nu alleen via FaceTime veelvuldig contact kan hebben, maakt de huidige situatie nog wat lastiger. “Natuurlijk mis ik hem. En de rest van de familie. Ze zijn belangrijk voor me. Als ik een beslissing neem, praat ik er altijd over met mijn grote broer, moeder en vader.”

"Otschi is een hele goede vriend, we zijn altijd samen en hebben een hele goede connectie."

Dat Köhn samen met Wriedt bij Willem II speelt, maakt het iets makkelijker. Ze speelden eerder al drie jaar samen bij Bayern München. “Ik ben zijn kleine broer”, zegt Köhn lachend. “We zijn zo close. Kijken altijd samen Champions League, koken en eten samen. We zijn altijd samen. We hebben een hele goede connectie. Onze families zijn ook altijd samen. Onze moeders praten veel over voetbal met elkaar. Otschi is een hele goede vriend.”

Köhn blijft, mede door de belletjes met zijn familie en vrienden, positief over een goed einde van het seizoen. Vrijdagavond speelt de ploeg van trainer Zeljko Petrovic in eigen huis tegen FC Utrecht. Dan moet een eerste stap gezet worden naar lijfsbehoud, de linksback heeft er in ieder geval vertrouwen in dat Willem II niet degradeert. “Er is geen andere optie, we moeten in de Eredivisie blijven.”

