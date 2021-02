Ad ontdekt brand bij zijn huis omdat hij moest plassen: ‘Nachtelijk toiletbezoek was mijn geluk’

De brand in Oss verwoestte de auto van Ad en vanwege de hitte sprongen de ramen van de schoonheidssalon (foto: Noël van Hooft). vergroot

Zijn auto is verwoest, de ruiten van de schoonheidssalon aan huis zijn gesprongen en de carport is beschadigd. Maar Ad was vrijdagochtend vroeg, na de autobrand die 's nachts woedde bij zijn huis aan de Venusstraat in Oss, 'heel blij' dat het slechts bij materiële schade is gebleven. "Ik ben wel geschrokken, maar dit had ook heel anders kunnen aflopen."

"Ik moest om halftwee plassen toen ik ineens licht buiten zag", vertelt Ad. "Dat was mijn geluk. Ik ging kijken en vervolgens zag ik dat onze auto in brand stond en dat het vuur oversloeg naar de carport."

'Het had niet veel langer moeten duren'

Ad waarschuwde de brandweer en vluchtte daarna hij met zijn vrouw snel het huis uit. "We liepen langs de vlammen. Volgens de brandweer had het niet veel langer moeten duren, anders had het hele huis in lichterlaaie gestaan."

Nu is er in huis alleen rookschade en stank. "We zijn echt goed weggekomen."

Politie en brandweer bij het huis aan de Venusstraat in Oss (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). vergroot

Kortsluiting

Het is de tweede keer in korte tijd dat er een auto in de buurt in vlammen opgaat. Vorige week vrijdag was dit ook het geval aan de Hertogin Sophiastraat, en dinsdag werd geprobeerd een auto aan de Wenzel van Luxemburgstraat in brand te steken. Toch denkt de brandweer in dit geval niet aan brandstichting, maar aan kortsluiting.

De brandweer in overleg in Oss (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). vergroot

