D-day voor de avondklok met zaak in hoger beroep én debat in Eerste Kamer

Vrijdag D-day voor de avondklok (foto: ANP / Rob Engelaar). vergroot

Het is vrijdag D-day voor de avondklok. Het gerechtshof in Den Haag behandelt in hoger beroep de zaak over het opheffen van de maatregel. De zaak werd aangespannen door protestgroep Viruswaarheid. Daarnaast behandelt de Eerste Kamer vrijwel op hetzelfde moment de avondklokspoedwet. Kijk hier live mee.

Sandra Kagie Geschreven door

Wachten op privacy instellingen...

Die wet kreeg donderdag steun van een meerderheid van de Tweede kamer. Met de steun van SP, PvdA en 50PLUS en coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, heeft het kabinet in de Eerste Kamer ook een meerderheid.

De zaak bij het hof in Den Haag is om tien uur begonnen. Het is het vervolg op de zaak van dinsdag waarin de rechter in een kort geding bepaalde dat de avondklok per direct van tafel moest. Dit omdat de juiste wettelijke basis voor de maatregel ontbreekt. De Staat kreeg via een speciale spoedprocedure voor elkaar dat het vonnis werd opgeschort tot er een uitspraak ligt in het hoger beroep.

Is er vanavond nog een avondklok?

Het is niet zeker of het hof meteen vrijdag een uitspraak doet. Beslist het hof, net als de rechtbank dinsdag, dat de avondklok niet op de juiste juridische gronden is ingevoerd dan is de avondklok meteen niet meer van kracht. Maar op dat moment heeft het kabinet de spoedwet achter de hand. Deze moet dan wel worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Gebeurt dat dan blijft de avondklok ook na vrijdag van kracht.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.