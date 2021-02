Levi (12) komt na 166 kilometer wandelen aan bij oma in Vught: 'Zo trots op hem'

Levi en zijn trotse oma (foto: Noël Kleijne). Na een lange tocht een knuffel van oma (foto: Noel Kleijne). Volgende Vorige vergroot 1/2 Levi en zijn trotse oma (foto: Noël Kleijne).

Op bezoek gaan bij je oma is niet zo heel bijzonder, tenzij je als 12-jarige er 166 kilometer voor gelopen hebt. Levi Weterings deed er zeven dagen over om van Vlissingen naar zijn oma in Vught te wandelen. Hij haalde met zijn tocht ook nog eens 3.500 euro op voor het Ouderenfonds.

Levi begon afgelopen zaterdag aan zijn tocht richting Vught. Elke dag wandelde hij zo'n 25 kilometer, altijd in het gezelschap van een vriend of familielid. "Het leek mij gewoon een leuke uitdaging", vertelt de tiener. Dat vond zijn moeder Noël ook, maar die liep al op de eerste dag een blessure op en kon niet verder.

Door de sneeuw

Toen de tiener aan zijn avontuur begon, lag er een dik pak sneeuw in Nederland en was het extreem koud. Toch hield dat Levi niet tegen. "Vroeger fietsten mijn opa en oma van Vught naar Vlissingen en dat wilden wij eerst ook doen, maar lopen leek ons leuker."

Zo trots, ik kan het niet onder woorden brengen

Oma Ria van Kouwen is heel trots op haar kleinzoon en ontving hem met een dikke knuffel en Bossche bollen toen hij voor haar deur stond. "Ik ben zo trots, ik kan het niet onder woorden brengen."

De wandeltocht van Levi was via Facebook te volgen en ook zamelde de jongen geld in voor het Ouderenfonds. Inmiddels is er 3.500 euro opgehaald met de 166 kilometer lange wandeling.

Nu het avontuur van de de jonge Zeeuw erop zit, hoeft hij gelukkig niet weer terug naar huis te lopen. "Nee, zijn moeder brengt hem en zijn tweelingzusje met de auto terug naar Vlissingen, hij hoeft niet meer te wandelen", vertelt zijn oma lachend.

