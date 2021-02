Twee mannen gepakt voor overvallen met hakbijl in Tilburg

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties vergroot

De politie heeft twee mensen opgepakt in verband met een overval die begin deze maand plaatsvond in een huis aan het Besterdplein in Tilburg. De twee - een 22-jarige Ossenaar en een 18-jarige Tilburger - zouden ook betrokken zijn geweest bij de mislukte overval in de Tilburgse Sint Paulusstraat, exact een week later. In beide gevallen werd er gedreigd met een hakbijl.

Malini Witlox & Peter de Bekker Geschreven door

De overval aan het Besterdplein vond plaats op 2 februari. De bewoner vertelde dat er rond zeven uur 's avonds bij zijn huis werd aangebeld. Toen hij opendeed, stormden twee mannen naar binnen. De twee bedreigden hem met de hakbijl en gingen er met een buit vandoor.

Buurman

Exact een week later vond een overval plaats bij een huis aan de Sint Paulusstraat. Ook hierbij werd met een hakbijl gedreigd. Die bewoner ging echter het gevecht met zijn belagers aan. Vervolgens kwam een buurman aangesneld. Die was geschrokken van al het lawaai. Daarop vluchtten de overvallers zonder buit.

Bewakingsbeelden van de overvallers werden eerder deze week getoond in het tv-programma Opsporing Verzocht. "Dankzij de medewerking van het publiek en dankzij goed recherchewerk kwam het onderzoek de afgelopen dagen in een stroomversnelling", laat een politiewoordvoerder weten. De twee verdachten zijn voor nader onderzoek en verhoor in de cel gezet.

Pas op

Naar aanleiding van de overvallen waarschuwde de politie de inwoners van Tilburg vorig weekend voorzichtig te zijn en niet zomaar 's avonds de deur te openen als er wordt aangebeld.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.