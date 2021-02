Mike (7) die 200 kaartjes voor politie maakte, wordt hulpagent en mag ritje maken in politieauto

Mike (7) met agent Erik (Foto: Wijkagent_erik_denbosch). vergroot

De 7-jarige Mike uit Andel bracht onlangs tweehonderd zelfgemaakte kaartjes naar het politiebureau in Den Bosch na de heftige rellen in die stad. Als bedankje kreeg hij vrijdag bezoek van de politie en mocht hij als heuse hulpagent een ritje maken in de politieauto.

Wijkagent Erik vertelt dat het bijzondere ritje ‘duidelijk indruk op hem maakte’. “Volgens zijn moeder heeft hij het er de hele middag en avond over gehad”, schrijft de agent op Instagram. De kleine Mike mocht zelfs vlakbij de sirene zitten en ook dat vond hij maar al te leuk.

Emmer vol

Het jochie was zo ontdaan door de rellen dat hij iets voor de agenten wilde doen. Met een emmer vol kaarten trok hij naar het politiebureau, een actie die zeer werd gewaardeerd door de agenten.

Na het ritje in de politieauto werd hij benoemd tot hulpagent. Hij heeft nu voor altijd een hulpagent-pet om de bijzondere dag te herinneren.

Mike is nu officieel hulpagent (Foto: wijkagent_erik_denbosch).

