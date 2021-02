Coronanieuws: testevenement cabaretier Guido Weijers in het Beatrix Theater

Guido Weijers in KRAAK! vergroot

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Jongerenorganisaties en sportbonden roepen het kabinet op zo snel mogelijk jongeren in groepen of teamverband te laten sporten bij hun vereniging.

In het Beatrix Theater in Utrecht vindt zaterdag een zogenoemd 'testevenement' met de Bredase cabaretier Guido Weijers plaats.

10.15 - Tattooshops willen tegelijk met kappers open

De Nederlandse Brancheorganisatie Tattoo Kunsten gaat uit van gelijktijdige opening met kappers. De belangenvereniging vindt dat tatoeëerders in vergelijking met de kappers een nihil verschil maken als het gaat om verspreiding van Corona. "Wij werken hygiënischer en doen gemiddeld 1,5 klant per artiest per dag. Geen vergelijking met de kappers, waar al snel 16 klanten per dag over de vloer komen", aldus een woordvoerder van de tattoobranche.

09.30 - 'Laat jongeren buiten sporten'

Jongerenorganisaties en sportbonden roepen het kabinet op om zo snel mogelijk jongeren in groepen of teamverband te laten sporten bij hun vereniging. Vaste trainingsgroepen en de sociale structuren van verenigingen zijn voor de meeste Nederlanders cruciaal om regelmatig te blijven sporten en bewegen, zeggen ze. "Jongeren zijn tijdens de coronacrisis aanzienlijk minder gaan sporten, wat een negatieve invloed heeft op hun lichamelijke en geestelijke gezondheid."

08.30 - Minidocu over wat corona doet met leerlingen dansstudio Oosterhout

Niet alleen winkeliers en horecaondenemers hebben het moeilijk in deze tijd, ook sportscholen en dansstudio's. Zoals De Dansfabriek in Oosterhout. "Toch proberen we er iets van te maken", laat Tamara Snoeren weten. "Wij zien wat de coronacrisis doet met onze leerlingen en besloten een minidocumentaire te maken. Een eyeopener."

08.10 - 'Door coronamaatregelen holt taalachterstand vluchtelingen achteruit'

D66 in Den Bosch maakt zich zorgen omdat de taalachterstanden bij vluchtelingen met een verblijfstatus, zogenaamde statushouders, door de coronabeperkingen toenemen. Volgens D66 'holt de achterstand achteruit'. De politieke partij roept op de taalachterstand aan te pakken, evenals de achterstand bij het huisvesten van de statushouders. Ook dit baart de partij zorgen. Daarom wordt actie gevraagd van het college van burgemeester en wethouders.

06.00 - 'Bedrijf moet werknemers voor aandeelhouders plaatsen'

Bedrijven die het door de coronamaatregelen moeilijk hebben, kunnen volgens premier Mark Rutte nog geruime tijd op steun rekenen. Ook als de samenleving weer 'open' is. Zo wil hij voorkomen dat ondernemers alsnog omvallen of gedwongen hun levensvatbare bedrijf 'voor een prikkie' moeten verkopen aan investeerders. Dat is te lezen in een online-pamflet. Daarmee zet Rutte uiteen hoe de samenleving na corona er volgens hem uit moet komen te zien.

03.30 - Testevenement Guido Weijers in het Beatrix Theater van start

Zo'n vijfhonderd mensen verzamelen zich zaterdag bij het Beatrix Theater in Utrecht voor een middag ouderwets lachen. Tijdens het tweede proefevenement van Fieldlab Evenementen, een initiatief van zowel de zakelijke- als de publieksevenementensector en de overheid waarbij wordt getest hoe evenementen veilig kunnen plaatsvinden in deze coronatijd, staat Guido Weijers voor het eerst sinds lange tijd weer met zijn show voor een groot publiek.

00.57 - Vaccin aangekomen op alle Caribische eilanden van het Koninkrijk

Coronavaccins die vanuit Nederland zijn verstuurd, zijn vrijdagmiddag (lokale tijd) ook op Sint Maarten, St. Eustatius en Saba afgeleverd. Eerder deze week kregen Aruba, Bonaire en Curaçao al de eerste ladingen. Op Aruba is direct begonnen met vaccineren. Bonaire en Sint Maarten beginnen maandag, op Curaçao . Op Aruba, Curaþao, Bonaire en Sint Maarten worden eerst mensen die werkzaam zijn in de zorg en 60-plussers ingeënt.

23.42 - Senaat steunt spoedwet avondklok, wet dit weekend van kracht

Een ruime meerderheid van de Eerste Kamer steunt de spoedwet over de avondklok, die het kabinet deze week snel in elkaar heeft gezet. De Tweede Kamer keurde de spoedwet donderdag ook al goed. Nadat de wet in het Staatsblad is gepubliceerd, wordt die van kracht. Zo blijft de avondklok in ieder geval overeind tot de ochtend van 3 maart. Het kabinet maakt dinsdag bekend hoe het na die datum verder gaat met de coronamaatregelen.

