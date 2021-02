Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf Sint-Oedenrode, drie bedrijven geruimd: 'Vreselijk drama'

Wachten op privacy instellingen... Vogelgroep in Sint-Oedenrode (foto: Sander van Gils / SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/2 Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf Sint-Oedenrode, drie bedrijven geruimd

Bij een legkippenbedrijf in Sint-Oedenrode is vogelgriep vastgesteld. Dat maakte het ministerie van Landbouw zaterdagochtend bekend. Het ministerie vreest dat er sprake is van de zeer besmettelijke variant van de vogelgriep.

Een woordvoerster van het getroffen legkippenbedrijf spreekt van 'een vreselijk drama'. "We hebben geen idee waar dit vandaan komt." De kippen zijn zaterdagochtend vergast en worden naar destructiebedrijf Rendac in Son gebracht.

Ruimingen

In een straal van een kilometer rond het bedrijf bevinden zich twee andere pluimveebedrijven. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden ook de dieren op deze twee bedrijven geruimd.

Op het besmette bedrijf ging het om zo'n 35.000 dieren. De andere twee bedrijven bevatten circa 50.000 en 47.000 dieren. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Even geen scharreleieren (foto Rene van Hoof). vergroot

Bemonsteren

In een straal van drie kilometer rond het besmette bedrijf in Sint-Oedenrode bevinden zich nog zeven andere pluimveebedrijven. "Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep", laat een woordvoerder van het ministerie weten.

In een straal van drie kilometer rond het besmette bedrijf in Sint-Oedenrode worden pluimveebedrijven onderzocht op vogelgriep (afbeelding: Rijksoverheid). vergroot

Minister Carola Schouten heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Sint-Oedenrode, waar zich nog eens 26 andere pluimveebedrijven bevinden. Dit vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met 'commercieel gehouden gevogelte'.

In een straal van tien kilometer rond het besmette bedrijf is een vervoersverbod afgekondigd (foto: Rijksoverheid). vergroot

