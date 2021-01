Vogelgriep op kalkoenhouderij in Moergestel, bedrijf wordt geruimd

Foto: Martha Kivits vergroot

Op een kalkoenhouderij in Moergestel is vogelgriep vastgesteld. Het ruimen van het bedrijf is inmiddels begonnen. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Vogels kunnen hiervan ernstig ziek worden en zelfs overlijden. Voor mensen is het nauwelijks gevaarlijk.

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Moergestel.

NVWA gaat bedrijf ruimen

In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf, met ongeveer 18.000 dieren, geruimd. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat dit verzorgen.

In het gebied van drie kilometer rond het besmette bedrijf in Moergestel liggen zes andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep.

In de zone van tien kilometer rondom het bedrijf liggen nog 21 andere pluimveehouderijen. Het vervoersverbod dat hiervoor is afgekondigd, heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

De vogelgriep werd vorig jaar oktober voor het eerst in Utrecht geconstateerd. Onder meer in Brabant gold daarna een ophokplicht voor pluimvee. Ook werd voor enkele delen van de provincie een vervoersverbod afgekondigd doordat de ziekte in een naburig bedrijf werd opgespoord. De ophokplicht werd eerder dat jaar opgelegd nadat in Duitsland de vogelgriep aan het licht was gekomen.

