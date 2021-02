Indrukwekkende rouwstoet voor overleden Eva (2): Etten-Leur neemt afscheid

Rouwstoet voor de overleden Eva. vergroot

Een indrukwekkende uitvaart zaterdagmiddag in Etten-Leur ter nagedachtenis van de 2-jarige Eva, dochter van accordeonist Manfred Jongenelis. Het meisje was opgebaard in haar bedje omringd door ballonnen en wenskaarten. Door middel van een rouwstoet is Eva herdacht.

Eva was amper twee jaar oud en overleed aan een zeer zeldzame stofwisselingsziekte. Vorige week vierde ze nog haar tweede verjaardag en kreeg honderden wenskaarten, ballonnen en cadeautjes. Daarnaast hebben haar ouders gelukkig nog kunnen genieten van een prachtige kerst met Eva.

Zo neemt Etten-Leur afscheid van Eva:

De dochter van muzikant Manfred Jongenelis uit Etten-Leur is vorig jaar het stralende middelpunt geweest van een reportage bij Omroep Brabant. “Eva was een vechtertje en altijd vrolijk, iets waar we troost uit putten.”

