Onmetelijk verdriet voor accordeonist Manfred Jongenelis: dochtertje Eva (2) overleden

“Het zou weleens haar laatste kerst kunnen worden, dus genieten we nu van elk moment.” Deze woorden die accordeonist Manfred Jongenelis in december onder de kerstboom uitsprak, blijken ruim een maand later de verdrietige werkelijkheid. Vrijdagmiddag is zijn dochtertje Eva in haar slaap overleden.

Eva, net twee jaar oud, overleed aan een zeer zeldzame stofwisselingsziekte. Afgelopen dinsdag vierde ze nog haar verjaardag met honderden wenskaarten, ballonnen en cadeautjes. “Dat was echt hartverwarmend”, vertelt Manfred.

De dochter van de sympathieke muzikant uit Etten-Leur was vorig jaar het stralende middelpunt van een reportage bij Omroep Brabant. Manfred en zijn vrouw Sharona waren zich ervan bewust dat hun dochtertje door haar ziekte op jonge leeftijd zou overlijden.

Bekijk in de video de reportage over de kleine Eva:

In november 2020 kregen ze na maanden tussen hoop en vrees te hebben geleefd te horen dat hun kleine Eva niet meer te genezen was. Het gezin bereidde zich voor op het donkerste scenario dat ouders kan overkomen.

"Uiteindelijk heeft ze nog een mijlpaaltje mogen bereiken."

Manfred, Sharona en zijn dochter Luciënna trokken alles uit de kast om Eva een zo gewoon mogelijke en prachtige tijd te bezorgen. “Eerst hoopten wij dat ze Sinterklaas zou halen, daarna de kerst en uiteindelijk heeft ze haar mijlpaaltje van twee jaar mogen bereiken”, zegt de accordeonist terneergeslagen.

Tientallen ballonnen kreeg Eva voor haar verjaardag. (Foto: Manfred Jongenelis) vergroot

“We wisten dat het overlijden van ons dochtertje snel zou komen. Eva was een vechtertje, maar ze heeft de afgelopen weken ontzettend veel afgezien. Maandag zijn we daarom begonnen met het toedienen van morfine. Dit was het beste wat wij als ouders voor haar konden doen. We vinden er een beetje troost in.”

Vrijdagmiddag om kwart over vier is Eva, omringd door Manfred, Sharona en Luciënna vredig ingeslapen. Het is een beproeving die Manfred voor de tweede keer ondergaat. Zijn 4-jarig dochtertje Esmeralda uit een eerder huwelijk overleed in 2004 aan een reactie van het lichaam op de waterpokken.

"Maak er wat moois van in het hiernamaals."

En zelfs tijdens de strijd die Eva aanging, moest Manfred ook nog eens afscheid nemen van de moeder van zijn eerste dochter. Na jaren worstelen maakten de tranen van verdriet plaats voor die van geluk. Samen met Sharona, zijn dochter Luciënna en kleine Eva vormde hij een hecht gezin.

'Eva altijd vrolijk was een vechtertje' (Foto: Erik Peeters) vergroot

Eva zal nu thuis worden opgebaard in haar bedje omringd door haar verjaardagsballonnen en wenskaarten. Volgende week is haar uitvaart. Manfred: “Lieve Eva, bedankt voor je twee fijne jaren bij ons. Je zit en blijft in ons hart dapper strijdertje. Maak er samen met je zusje maar iets moois van in het hiernamaals.”

