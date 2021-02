Buurman dode vrouw Breda: 'Moeder van 3 kinderen had vaak ruzie met haar vriend die nu is opgepakt'

Wachten op privacy instellingen... Veel agenten zijn ter plekke (foto: Tom van der Put/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Buurman dode vrouw in Breda: 'Moeder van drie had vaak ruzie met haar vriend die nu is opgepakt'

"Ze hadden heel vaak ruzie." Dat vertelt de directe buurman van de overleden vrouw die zaterdag is gevonden in haar huis in Breda over zijn buurvrouw en haar vriend. Volgens de buurman is die partner ook de man uit Dordrecht die zaterdag is opgepakt vanwege de zaak.

De vrouw die zaterdag werd gevonden in haar huis aan de Cornelis Outshoornstraat in Breda is volgens de buurman een Poolse vrouw van rond de dertig jaar oud. Ze heeft drie kinderen. Twee daarvan wonen bij haar. Het is niet duidelijk of die kinderen ook thuis waren de afgelopen dagen.

Een man is in Dordrecht voor deze zaak opgepakt. Buurtbewoners wijzen meteen naar de vriend van de vrouw. "Hij vertelde dat hij trauma's had. Tegen mij heeft hij gezegd dat hij uitgezonden is geweest en onder behandeling staat voor een posttraumatische stress-stoornis (PTSS)", aldus de directe buurman.

'Dat zou ik wel hebben gehoord'

Deze man heeft ook vaak gehoord hoe zijn buurvrouw ruzie maakte met haar vriend. "De man uit Dordrecht is tussen de 35 en 40 jaar oud. Ik weet niet hoe lang ze een relatie hadden. Maar je hoorde vaak geschreeuw. Ik heb de man woensdag nog gezien. Toen groette hij mij nogal koeltjes."

Wanneer de vrouw zwaargewond is geraakt, is niet duidelijk. "Vermoedelijk is dat eerder gebeurd", aldus de buurman. "Ik heb afgelopen nacht in ieder geval niets gehoord. Als het anders was geweest, dan zou ik het zeker wel hebben gehoord."

'Veel gebonk en gestamp'

Een buurvrouw die een reservesleutel van de overleden vrouw had, vertelt dat de vriend vaak over de vloer kwam. "Ze hadden zeker langer dan een jaar een relatie. En er was echt vaak ruzie. Ik hoorde weleens zo’n klap dat ik dacht dat er een kast was gevallen. En ook veel gebonk en gestamp. Daarna stilte, en dan hoorde ik niks meer."

Voor kerst heeft de politie haar meegenomen, aldus de buurvrouw. "Zij kwam toen met pantoffels en korte mouwen naar buiten gerend en hij kwam haar achterna. Maar toen hij mij zag draaide hij om en vluchtte zij op straat weg. Een uurtje later werd ze opgehaald door agenten." Daarna zag de buurvrouw hem een week of twee niet. "En als ik hem zag dan was het weer goed. Haar zag ik heel weinig."

'Ze hielden toch van elkaar'

Een goede vriendin van de man uit Dordrecht bevestigt aan Omroep Brabant dat het koppel vaak ruzie had. "Ook de vrouw haalde dan met messen en andere voorwerpen naar hem uit. Ze zette ook het mes op zijn lichaam."

Volgens deze goede vriendin had de Bredase vrouw problemen met haar ex, de vader van haar kinderen. "Mijn vriend probeerde daarvoor te zorgen. Er waren problemen. De relatie was niet zeker niet gezond. Maar liefde maakt blind. Ze hielden toch van elkaar. Zij heeft dit niet verdiend maar hij ook niet."

'Verschrikkelijk voor die kinderen'

Een medebewoonster vertelt dat de vrouw vaak een verdrietige indruk maakte. "Ze keek altijd heel verdrietig, triest. Dat kun je aan iemands ogen zien. De vrouw liep altijd alleen met die kinderen in een dubbele kinderwagen. Ik vind het verschrikkelijk voor die kinderen.”

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.