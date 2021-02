Jelle van Tilburg, die gitaar speelde tijdens hersenoperatie, verliest de strijd

Jelle van Tilburg met zijn gitaar in zijn atelier (foto: Birgit Verhoeven). vergroot

Hij had gehoopt nog jaren te kunnen leven. Het is Jelle van Tilburg niet gegund. De inwoner van Bergen op Zoom, die vorig jaar veel bekendheid kreeg door een filmpje waarop te zien was dat hij tijdens een hersenoperatie gitaar speelde, is zaterdagmorgen overleden. Volgende maand zou hij 36 zijn geworden.

Zijn vrouw Kim maakte het overlijden bekend via Facebook. Twaalf jaar zijn ze samen geweest. "Jelle was de mooiste mens die ze ooit ontmoette", laat ze dankbaar weten. Haar man bezweek aan de gevolgen van een hersentumor.

'Even schrikken'

Jelle van Tilburg kreeg vorig jaar januari plotsklaps te horen dat hij geopereerd moest worden aan die grote hersentumor. “Ik was helemaal niet ziek, dus dat was wel even schrikken”, zei hij tegen Omroep Brabant. Nadat de instrumentenbouwer die diagnose had gekregen, nam hij zich direct twee dingen voor. Dat hij gitaar wilde spelen tijdens de ingreep en dat er meer geld moest komen voor onderzoek. Hij heeft het alle twee voor elkaar gekregen, zo leverde zijn inzamelingsactie meer dan 11.000 euro op.

Zijn operatie, waarbij hij gewoon wakker was, werd gefilmd. Op de beelden was te zien hoe Jelle een bijzonder ‘concert’ verzorgde voor de aanwezige artsen, verplegers en anesthesisten. “Prettig is een vreemd woord voor een operatie misschien, maar de artsen waren zulke fijne rustige mensen en er was een goede sfeer. Dan kun je niks anders dan je daar aan over te geven. En als ik dan nog een beetje gitaar kan spelen ook, is het helemaal mooi”, zei hij erover.

In het filmpje is te zien en te horen hoe Jelle gitaar speelt. De tekst gaat hierna verder.

Enkele maanden later was hij alweer aan het klussen in zijn atelier aan huis in Bergen op Zoom. Daar repareerde en bouwde de sociaal bewogen Jelle gitaren en mandolines. Toen ging het nog goed met hem.

Ingezet voor medemens

Ook enkele maanden later, toen Omroep Brabant weer contact zocht, was er ogenschijnlijk niets aan de hand. Hij bleef ondanks een chemokuur optimistisch en dat niet alleen. Van Tilburg deed mee aan diverse acties in Bergen op Zoom om mensen blij te maken. En voor zijn 36e verjaardag vroeg hij geen cadeaus, maar om donaties voor het St. Jude Children’s Research Hospital in Memphis (VS), dat gespecialiseerd is in behandelingen voor kinderen met kanker .

Jelle sprak eens de hoop uit het nog zeker een jaar of vijf te kunnen rekken. “Of nog langer”, hield ook Kim zich vast een strohalm. Binnen een jaar na de operatie is aan die even onzekere als hoopvolle periode echter een eind gekomen. Het leidde binnen de kortste keren tot een gigantische stroom aan steunbetuigingen op de Facebookpagina van Jelle. ‘Jouw kracht en levensdrang zullen ons altijd bijblijven’, was één van de vele reacties.

