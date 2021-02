Coronanieuws: gemeenten vrezen lentedrukte en roepen op om niet massaal de natuur in te gaan

Foto: Ben Saanen vergroot

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Gemeenten vrezen lentedrukte en roepen op om zondag niet massaal de natuur in te gaan.

Cabaretier Guido Weijers kijkt met veel plezier terug op zijn 'testoptreden voor publiek' in het Beatrix Theater in Utrecht.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

03.30 - Opnieuw lentedrukte verwacht op stranden en in bossen

Het wordt zondag opnieuw stralend en zonnig weer. Reden voor gemeenten om nogmaals mensen op te roepen niet massaal de natuur in te gaan en drukke plekken in bossen en op stranden te mijden om zo een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Langs de kust houden politieagenten, boa's en verkeersbegeleiders zondag toezicht en in natuurgebieden zijn boswachters extra alert op het naleven van de coronamaatregelen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.