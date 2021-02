Coronanieuws: wederom meer besmettingen gemeld dan gemiddeld

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

In de Brabantse ziekenhuizen waren zondagochtend 304 coronapatiënten opgenomen, dat maakte het ROAZ zondagochtend rond elf uur bekend.

Brabant telde sinds zaterdag 866 nieuwe besmettingen.

De voorbije 24 uur zijn 21 nieuwe coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen opgenomen, drie coronapatiënten overleden.

Gemeenten riepen op om zondag niet massaal de natuur in te gaan.

15.55 - ME voert charge uit bij demonstratie Museumplein

De ME heeft zondagmiddag rond 15.45 uur ingegrepen bij de demonstratie op het Museumplein in Amsterdam. Kort daarvoor was op last van burgemeester Femke Halsema de demonstratie tegen de coronamaatregelen ontbonden, maar lang niet iedereen gaf daar gehoor aan.

Op het plein in Amsterdam mengde een grote groep van enkele honderden 'koffiedrinkers' zich zondag tussen een veelvoud van zonaanbidders en recreanten die van de vroege voorjaarsdag kwamen genieten.

15.38 - Meer coronabesmettingen dan gemiddeld

Tussen zaterdagochtend en zondagochtend zijn in heel Nederland 4720 positieve coronatesten geregistreerd, 866 daarvan in Brabant. Dat zijn er meer dan het gemiddelde van de afgelopen week, dat op 3935 ligt, blijkt uit cijfers van het RIVM. Gisteren noteerde het gezondheidsinstituut over een etmaal gemeten 4578 nieuwe gevallen, ook al boven het gemiddelde.

Het aantal gemelde sterfgevallen door corona steeg afgelopen etmaal met 17. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in een periode van 24 uur zijn overleden. Sterfgevallen worden soms pas na een tijdje doorgegeven. Zaterdag werden 62 overlijdens geregistreerd, vrijdag 50 en donderdag 74.

13.08 - 'Laten we proberen te versoepelen'

Voorzitter Onno Hoes van makelaarsvereniging NVM wil dat Nederland gaat proberen om de maatschappij weer wat meer te openen. Hij vindt versoepelingen in de zomer 'een beetje laat', zo zei hij bij televisieprogramma WNL Op Zondag. Hoes meent dat de stabiliserende besmettingscijfers aanleiding geven wat te gaan proberen. "Wij weten nu hoe we ons moeten gedragen."

12.46 - D66 en CU willen naast OMT ook planbureaus horen in Kamer

De Tweede Kamer moet ook worden bijgepraat door de directeuren van de Nederlandse planbureaus. Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie willen naast medische adviseurs uit bijvoorbeeld het Outbreak Management Team (OMT) ook experts horen over de sociale en economische gevolgen van de coronacrisis. Ze vragen om zo'n briefing na een brief van die planbureaus, die het kabinet oproepen nu al aan de slag te gaan met een herstelplan voor na de coronacrisis.

12.00 - Mishandeling NS-medewerker op station Breda

Een NS-medewerker is zaterdagmiddag mishandeld door een 35-jarige vrouw op het station in Breda. Ook zijn bril werd vernield. Hij had de vrouw aangesproken omdat ze geen mondkapje droeg. De vrouw is vastgezet en wordt verhoord.

11.57 - Vertrouwen in coronabeleid kabinet brokkelt verder af

Steeds meer Nederlanders staan niet achter het coronabeleid van het kabinet. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder ruim 3200 respondenten. De afgelopen maanden brokkelde het draagvlak voor het beleid steeds meer af. Ruim de helft van de respondenten zegt geen vertrouwen meer te hebben in het coronabeleid van de regering. Sinds oktober is het vertrouwen alleen maar verder afgenomen.

11.03 - ROAZ-cijfers

In de Brabantse ziekenhuizen lagen zondagochtend 304 coronapatiënten. Dat zijn er negen meer dan een etmaal geleden. Dat maakte het ROAZ zondagochtend rond elf uur bekend. De voorbije 24 uur zijn 21 nieuwe coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen opgenomen. Dit zijn er acht minder dan zaterdag. Het afgelopen etmaal zijn drie coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen overleden. Twintig werden uit het ziekenhuis ontslagen en drie zijn er overgeplaatst.

10.57 - Burgemeester Den Bosch neemt maatregelen tegen dansprotest

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch heeft zondagochtend meerdere mensen een zogenoemde 'preventieve last onder dwangsom' opgelegd. Hij vernam van de politie dat deze mensen een dansevenement wilden houden tegen de coronamaatregelen en dat ze zich niet aan het verbod op groepsvorming - dat is ingesteld om een verdere uitbraak van het coronavirus te voorkomen - wilden houden.

10.16 - Medewerker positief getest op corona na Fieldlab-experiment

Bij het eerste zogenoemde Fieldlab-experiment dat maandag plaatsvond in het Beatrixtheater in Utrecht heeft minstens een besmet persoon rondgelopen. Dat meldt RTV Utrecht. Volgens de organisatie is het onwaarschijnlijk dat deze persoon - een medewerker, die niet in een van de bubbels zat - besmet is geraakt tijdens het proefcongres, omdat hij of zij geen klachten had. Bovendien is de persoon, zoals alle bezoekers, negatief getest voor de start van het evenement.

08.50 - Cultuurminister sluit nieuw steunpakket cultuursector niet uit

Als de coronacrisis nog even doorzet, komt er zeker nog een steunpakket voor de cultuursector. Dat zegt cultuurminister Ingrid van Engelshoven tegen het ANP. Ze was zaterdag met de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma bij het zogenoemde Fieldlab-evenement in het Beatrix Theater in Utrecht, waar de Bredase cabaretier Guido Weijers als test voor het eerst in coronatijd voor publiek optrad.

08.11 - Coronajaar leidt tot stijging klachten over geluidsoverlast

Het aantal meldingen van geluidsoverlast in en om het huis is vorig jaar met vijftig procent gestegen ten opzichte van 2019. Er werd minder geklaagd over evenementen en horeca, maar het aantal meldingen van geluidsoverlast bij mensen thuis steeg van 312 naar 467 per dag. Dat blijkt uit cijfers van de politie waar KRO-NCRV's Pointer over bericht.

03.30 - Opnieuw lentedrukte verwacht op stranden en in bossen

Het wordt zondag opnieuw stralend en zonnig weer. Reden voor gemeenten om nogmaals mensen op te roepen niet massaal de natuur in te gaan en drukke plekken in bossen en op stranden te mijden om zo een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Langs de kust houden politieagenten, boa's en verkeersbegeleiders zondag toezicht en in natuurgebieden zijn boswachters extra alert op het naleven van de coronamaatregelen.

