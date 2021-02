Politie houdt rekening met meerdere scenario's na vondst dode vrouw (35) in Breda

Na de vondst van de dode vrouw in Breda werd ede omgeving afgezet (foto: Tom van der Put/SQ Vision). vergroot

De vrouw die zaterdagmiddag dood werd gevonden in een huis aan de Cornelis Outshoornstraat in Breda was 35 jaar oud. Dat maakte de politie zondagochtend bekend. In verband met haar dood werd in Dordrecht een 38-jarige man aangehouden. De politie onderzoekt of hij betrokken is bij de dood van de vrouw.

Wat de vrouw precies is overkomen, is niet bekendgemaakt. De politie 'houdt rekening met meerdere scenario’s', laat een woordvoerder weten. Het onderzoek naar de dood van de vrouw gaat zondag verder. De aangehouden verdachte wordt verhoord.

'Heel vaak ruzie'

Volgens een directe buurman van de overleden vrouw is de aangehouden verdachte de partner van het slachtoffer. Volgens hem hadden de twee 'heel vaak ruzie'. "De man vertelde me dat hij trauma's had. Hij zei dat hij uitgezonden is geweest en onder behandeling is vanwege een posttraumatische stress-stoornis (PTSS)."

Volgens een buurvrouw kwam de man vaak over de vloer bij de vrouw. "Ze hadden zeker langer dan een jaar een relatie." Ook haar viel het op dat er vaak ruzie was in huis. "Ik hoorde weleens zo’n klap dat ik dacht dat er een kast was gevallen. Veel gebonk en gestamp en daarna stilte. Dan hoorde ik niks meer."

'Relatie was zeker niet gezond'

Volgens een goede vriendin van de man uit Dordrecht haalde de vrouw tijdens die ruzies weleens met messen en andere voorwerpen naar uit naar de man. "Ze zette ook het mes op zijn lichaam."

Volgens haar had de Bredase vrouw problemen met haar ex, de vader van haar kinderen. "Mijn vriend probeerde daarvoor te zorgen." Zij noemt de relatie tussen de twee 'zeker niet gezond'. "Maar liefde maakt blind. Ze hielden toch van elkaar."

