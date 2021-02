Bart werd doodgestoken met een mes, vijf jaar later vertelt zijn zus hoe dat haar leven veranderde

Wachten op privacy instellingen... Mariette van Lith vertelt over haar broertje Volgende Vorige vergroot 1/2 Mariette vertelt over haar broer Bart die werd doodgestoken met een mes

Precies vijf jaar geleden werd Bart van Lith na afloop van een feestje doodgestoken. Zijn zus Mariette vertelt erover in het Omroep Brabant-programma KRAAK.

Marielle Bijlmakers Geschreven door

Mariette en haar ouders wilden nooit met de pers praten over de dood van Bart, maar nu werkt de zus van Bart mee aan een campagne die jongeren ervan moet weerhouden om een mes bij zich te dragen. "Wij wilden geen spectaculair verhaal vertellen, geen sensatie", vertelt Mariette "maar nu wil ik laten zien hoe snel het fout kan gaan en hoe makkelijk het te voorkomen is. ik wil anderen dit leed besparen."

Bart werd na een feestje in Berlicum in de rug gestoken toen hij met zijn fiets stond te wachten om naar huis te rijden. Op het feestje was ruzie geweest. Bart overleed twee dagen later in het ziekenhuis, op 21-jarige leeftijd.

"Het is niet normaal om een mes bij je te hebben"

"Als de jongen die mijn broertje heeft doodgestoken geen mes mee had genomen, dan had Bart nog geleefd. Ik denk dat jongeren moeten inzien dat het niet normaal is om een mes bij je te hebben en dat anderen daar iets van moeten zeggen", vertelt Mariette. Daarom doet ze mee aan de campagne, die maandag begint.

Bart werd doodgestoken na afloop van een feest. "Het was een familiefeest met vrienden", vertelt Mariette. "Die jongen was niet uitgenodigd, maar zijn vriendin wel en die had hem meegenomen. Zij wist dat hij een mes bij zich had, want dat had hij altijd. Als zij hem niet had meegenomen, of als ze er iets van had gezegd, was dit nooit gebeurd."

"Er zijn zoveel speciale momenten waar hij niet bij is."

Het gemis van Bart wordt niet minder. Ook niet na vijf jaar. "Het hele leven is anders", vindt Mariette. "Ik ben een ander persoon. Je moet jezelf weer leren kennen. Het is een klap waar je niet overheen komt. Het missen wordt erger. Er zijn zoveel speciale momenten waar hij niet bij is. Als vrienden van hem kinderen krijgen, dan denk ik goh, dat had jij ook kunnen zijn."

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.