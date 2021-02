Avondklokrellen: Man (18) meldt zich bij politie in Tilburg

Een 18-jarige man uit Tilburg heeft zich maandagochtend gemeld op het politiebureau. Hij had zich herkend op camerabeelden die door de politie waren vrijgegeven na de coronarellen van zondag 24 januari. De verdachte is aangehouden en zit vast voor verder onderzoek.

Zware rellen

Op de bewuste avond van de rellen in Tilburg werden al achttien verdachten aangehouden. De rellen in Tilburg volgden op de zware rellen in Eindhoven, eerder die dag. Nadat de avondklok was ingegaan, werden de straten in Tilburg-West overgenomen door rellende jongeren.