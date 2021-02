Uitbraak vogelgriep Sint-Oedenrode: geen andere bedrijven besmet

Vogelgriep in Sint-Oedenrode (foto: Sander van Gils / SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Het vogelgriepvirus van het besmette bedrijf in Sint-Oedenrode is niet overgeslagen naar bedrijven in de directe omgeving. Dat meldt het ministerie van Landbouw maandag aan Omroep Brabant. Pluimveebedrijven in een straal van drie kilometer werden na de uitbraak van zaterdag gecontroleerd.

Alle 35.000 dieren van het legkippenbedrijf in Sint-Oedenrode zijn zaterdag geruimd. Dit was nodig, omdat bij het bedrijf de mogelijk ook voor mensen besmettelijke vogelgriep was vastgesteld. Ook op twee andere pluimveebedrijven in de buurt werden uit voorzorg alle dieren gedood, dat waren er nog eens bijna 100.000.

In het gebied van drie kilometer liggen nog acht andere bedrijven: drie legpluimveebedrijven en vijf vleeskuikenbedrijven. Deze zijn allemaal bezocht. Een drietal bedrijven bleek leeg te staan. De andere vijf bedrijven zijn dit weekend bemonsterd, maar daar is dus geen vogelgriep aangetroffen.

Hoe het bedrijf in Sint-Oedenrode kon worden besmet, is nog niet duidelijk. Dat onderzoek loopt nog. "Doorgaans is het lastig om de precieze oorzaak van een besmetting te achterhalen", vertelt een woordvoerder.

In een straal van drie kilometer rond het besmette bedrijf in Sint-Oedenrode worden pluimveebedrijven onderzocht op vogelgriep (afbeelding: Rijksoverheid). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.