Ouderen mogen vier maanden na verwoestende brand in Oosterhout weer naar huis

Vier maanden na de verwoestende brand mogen bewoners van 28 appartementen in Oosterhout weer naar huis. In oktober woedde een felle brand in de parkeergarage van de seniorenflat aan de Statenlaan. Komende zaterdag verhuizen de ouderen weer terug.

"De bewoners zijn erg opgelucht dat ze weer terug kunnen", vertelt Jan Gerrits van de Vereniging van Eigenaren. "Alle appartementen zaten helemaal onder het roet. Er is niks ergers dan dat", zo verklaart hij de lange periode. "Van de muren tot zelfs in de meterkasten: alles moest worden schoongemaakt."

Toch is niet alles straks weer normaal. De parkeergarage, kelders en gemeenschappelijke ruimten moeten nog verder worden opgeknapt. Naar verwachting is dat begin juni ook klaar.

Auto vatte vlam

De brand bij het appartementencomplex woedde zaterdagochtend 17 oktober in de parkeergarage onder de flat. Een van de auto's die daar geparkeerd stond zou vlam hebben gevat. De appartementen erboven bleven gespaard van het vuur, maar liepen dus wel grote rook- en roetschade op.

In de flat wonen ouderen tussen de zeventig en negentig jaar oud. De meeste bewoners verbleven al die tijd in vakantieparken in de buurt, zoals de Katjeskelder in Oosterhout of Landgoed Bergvliet in Den Hout.

