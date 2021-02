Coronanieuws: 'Meeste contactberoepen weer toegestaan', 693 nieuwe besmettingen

(foto: Pixabay). vergroot

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Dinsdagavond is er weer een coronapersconferentie.

In Brabant lagen dinsdag 297 coronapatiënten in het ziekenhuis.

Volgens de NOS zijn de meeste contactberoepen volgende week dinsdag weer toegestaan.

15.45 - Iets meer coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal iets toegenomen. Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn momenteel 1917 mensen met Covid-19 opgenomen, 9 meer dan maandag. Van deze patiënten zijn er 538 zo ziek dat ze op de intensive care liggen. Dat zijn er wel 23 minder dan een dag eerder.

Volgens het LCPS zijn de Covid-ziekenhuisbezetting en het aantal nieuwe opnames relatief stabiel vergeleken met een week geleden.

15.15 - 3846 nieuwe coronagevallen afgelopen etmaal, lager dan gemiddeld

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 3846 positieve coronatesten geregistreerd. Dat zijn er minder dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen dat op 4282 ligt, blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). in Brabant werden 693 nieuwe besmettingen geteld.

Het RIVM waarschuwde eerder voor toenemende besmettingscijfers doordat steeds meer mensen de oprukkende Britse variant van het coronavirus oplopen.

Het aantal gemelde sterfgevallen door Covid-19 steeg afgelopen etmaal met 94. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in een periode van 24 uur zijn overleden. Sterfgevallen worden soms pas na een tijdje doorgegeven. Maandag werden 32 overlijdens geregistreerd.

15.00 - Aantal besmettingen stijgt 19 procent, toename hoogst bij kinderen

De periode van afnemende coronabesmettingen die eind december werd ingezet, is nu echt ten einde. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde in de afgelopen week 29.977 positieve testresultaten, 19 procent meer dan de week daarvoor. De cijfers verschijnen slechts enkele uren voordat het kabinet naar verwachting diverse versoepelingen van de coronamaatregelen zal bekendmaken.

Het RIVM stelt vast dat Nederland in "een kwetsbare positie" zit. "Bij te snelle versoepelingen zal het aantal besmettingen, en daarmee het aantal ziekenhuisopnames, weer toenemen", waarschuwt het instituut.

14.45 - 'Meeste contactberoepen vanaf volgende week weer toegestaan'

Kappers, schoonheidsspecialisten, nagelstylisten, massagesalons mogen vanaf volgende week dinsdag weer opstarten. Dat melden ingewijden naar aanleiding van berichtgeving van de NOS. Het gaat om de meeste contactberoepen, met uitzondering van sekswerkers.

De meest betrokken ministers hebben dit dinsdag besloten in crisisoverleg. Dinsdagavond zullen premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge de versoepelingen bekendmaken. Eerder was al duidelijk geworden dat de middelbare scholen weer open gaan vanaf volgende week.

13.45 - Coronamoe: 'De rek is eruit'

We snakken naar meer vrijheid, maar toch zijn de meningen verdeeld over het al dan niet versoepelen van de maatregelen:

13.32 - 'Winkels willen personeel later dit jaar gratis laten overwerken'

Grote winkelketens laten hun personeel tijdens de gedwongen sluitingsperiode min-uren opbouwen, waardoor de medewerkers later in het jaar gratis moeten overwerken. Dit constateert vakbond FNV, die vindt de rekening van de crisis zo onterecht bij de werknemers wordt neergelegd.

Medewerkers van Wibra hebben volgens de bond al protest aangetekend. FNV krijgt ook uit winkels van Blokker, Intratuin, Bristol en franchisevestigingen van HEMA veel meldingen hierover van medewerkers. De bond sprak bijvoorbeeld mensen die veertig, vijftig of zestig werkuren missen en later gratis moeten inhalen.

12.19 - 65 meldingen van overlijden na inenting met coronavaccins

Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot nu toe 65 meldingen van overlijden na inenting met coronavaccins binnengekregen. Dat zijn er 30 meer vergeleken met een week geleden. Volgens de organisatie gaat het om 55 ouderen van 80 jaar en ouder en 10 ouderen tussen de 65 en 79 jaar.

"Allen hadden een kwetsbare gezondheid vanwege heel uiteenlopende ernstige onderliggende ziekten en/of hoge leeftijd. Zij overleden binnen één tot 26 dagen na de vaccinatie", zegt Agnes Kant, epidemioloog en directeur bij Lareb. Zij onderstreept dat overlijden na vaccinatie niet betekent dat het is veroorzaakt door een bijwerking van het vaccin. "In Nederland overlijden per week gemiddeld 750 tot 800 mensen in verpleeghuizen en 2000 80-plussers, door allerlei oorzaken. Hier kunnen natuurlijk ook mensen bij zijn die pasgeleden zijn gevaccineerd", aldus Kant.

11.41 - Veel vraag naar uitzendkrachten

De vraag naar uitzendkrachten is in januari behoorlijk aangetrokken. Volgens uitzendbrancheorganisatie ABU heeft dat onder meer te maken met meer vraag naar uitzendkrachten in GGD-teststraten voor corona, maar ook naar callcentermedewerkers.

11.39 - Winkeliers bereiden zich voor op opengaan

Winkeliers in heel Nederland bereiden zich volgens winkeliersvereniging INretail voor om hun filialen 'hoe dan ook' te heropenen. Dat zal begin maart gebeuren als de huidige lockdown nog niet afgelopen is. "We horen het in heel Nederland, van Zeeland tot Friesland, tot in Limburg", zegt een woordvoerder van INretail.

De huidige lockdown loopt tot en met 2 maart, het kabinet geeft dinsdagavond weer een persconferentie over de coronamaatregelen. INretail noemt het willen openen van de winkels begrijpelijk, maar zegt ondernemers hier niet toe aan te zetten. Winkeliers die tegen de door de overheid verplichte sluiting in toch open gaan, kunnen een boete krijgen van 4000 euro.

11.19 - 297 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

In de Brabantse ziekenhuizen liggen momenteel 297 coronapatiënten. De afgelopen 24 uur werden 31 nieuwe patiënten opgenomen. Daar tegenover staat dat 27 patiënten uit het ziekenhuis zijn ontslagen. Vier coronapatiënten overleden het afgelopen etmaal. Dit blijkt uit de dagelijkse cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ).

10.00 - Geen stoffen mondkapjes meer in Bernhoven Ziekenhuis

Stoffen mondkapjes zijn vanaf vandaag niet meer toegestaan in het Bernhoven Ziekenhuis in Uden. Bezoekers en patiënten krijgen bij de voordeur een medisch mondkapje. "Het gaat hier om een extra voorzorgsmaatregel. Met een medisch mondneusmasker is de omgeving beter beschermd tegen druppels die ontstaan bij het spreken of wanneer iemand moet hoesten of niezen", schrijft het ziekenhuis.

09.30 - Herstel-NL: wij houden vast aan plan voor eind lockdown

De campagne Herstel-NL gaat door. Dat meldt voorzitter Robin Fransman van het initiatief om Nederland met een alternatieve aanpak uit de corona-lockdown te krijgen. Volgens Fransman is Herstel-NL de afgelopen 24 uur door politiek Den Haag onder grote druk gezet de campagne te staken tot na de verkiezingen.

"De boodschap die we kregen is dat we de politiek in de weg zitten. Ook hebben individuele initiatiefnemers van Herstel-NL veel kritiek over zich heen gekregen, vanwege onze oproep een ander coronabeleid te voeren. Daarnaast zijn we weggezet als activistisch, ondanks dat we een goed doordachte aanpak, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, hebben voorgesteld."

07.45 - Veel meer klachten over pakketbezorgers in 2020

Het aantal klachten over pakketbezorgers is het afgelopen jaar aanzienlijk toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek dat de Consumentenbond voor het derde jaar op rij heeft uitgevoerd. Er werd in coronajaar 2020 fors meer online besteld, omdat de winkels dichtwaren door de lockdowns.

07.00 - 'Twee kankerpatiënten geprikt terwijl ze nog niet aan de beurt waren: smeekbedes verhoord'

Medewerkers van de GGD Brabant-Zuidoost hebben vorige week in Eindhoven twee kankerpatiënten ingeënt tegen corona zonder dat ze recht hadden op een vaccinatie. Het gaat om een 78-jarige man die in maart een chemokuur krijgt en een jongere man die binnenkort wordt geopereerd.

Beiden smeekten om een vaccin. Ze kregen uiteindelijk een prik, zo meldt het Algemeen Dagblad dinsdag.

04.45 'China polste Máxima voor Nederlandse mondkapjes'

China heeft vorig jaar via koningin Máxima geprobeerd om aan Nederlandse mondkapjes te komen. Dat blijkt volgens het AD uit stukken die krant in handen heeft gekregen via een beroep op de Wet openbaarheid bestuur.

Terwijl Nederland begin februari vorig jaar nog nul officiële coronabesmettingen telde, veroorzaakte het virus in China chaos en een tekort aan beschermingsmiddelen. Dat was voor topman Jack Ma van de Chinese internetgigant Alibaba reden om contact op te nemen met koningin Máxima. Hij vroeg haar hulp bij het sturen van Nederlandse mondkapjes.

03.30 - Weekcijfers RIVM: aantal coronagevallen opnieuw gestegen

Voor de tweede week op rij is het wekelijkse aantal coronabesmettingen toegenomen. De stijging is iets sterker dan die van vorige week. Het precieze aantal volgt dinsdag in de wekelijkse berekening van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De hoeveelheid positieve tests per week daalde sinds eind december bijna twee maanden lang. Vorige week kwam een einde aan de dalende trend toen het aantal besmettingen voor het eerst in acht weken tijd hoger lag dan de week daarvoor. Steeds meer mensen lopen de Britse variant van het virus op, meldde het RIVM.

03.30 - Versoepelingen verwacht tijdens persconferentie

Naar verwachting komt het kabinet dinsdagavond met voorzichtige versoepelingen van enkele coronamaatregelen. Zo kunnen middelbare scholieren waarschijnlijk weer deels naar school. Mogelijk mogen ook kappers weer open en komt er wat meer ruimte om te winkelen. Ook kijkt het kabinet of jongeren weer buiten kunnen sporten. Dit zeggen ingewijden.

Premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge geven dinsdagavond een persconferentie. Dinsdagmiddag neemt het kabinet pas definitief een besluit. Het lijkt het zo goed als zeker dat de omstreden avondklok blijft.

01.30 - LSVb pleit voor 'perspectief' voor studenten

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) wil dat het kabinet ook studenten van hogescholen en universiteiten uitzicht biedt op versoepelingen van de coronamaatregelen. "Studenten van hogescholen en universiteiten vallen bij bosjes neer, maar daar trekt het kabinet zich niks van aan. De hogescholen en universiteiten blijven namelijk dicht zonder enig perspectief", zegt LSVb-vicevoorzitter Freya Chiappino.

Ze wijst erop dat volgens de laatste berichten de regering dinsdag aankondigt dat het voortgezet onderwijs meer ruimte krijgt en leerlingen gemiddeld anderhalve dag naar school kunnen. Ook mbo-studenten mogen waarschijnlijk een dag in de week klassikaal lessen volgen, maar hogescholen en universiteiten vallen volgens de studentenvakbond constant net buiten de boot.

00.00 - Economie kromp vorig jaar sterkst in Noord-Holland en Groningen

De economie is van alle provincies vorig jaar het sterkst gekrompen in Noord-Holland. Ook in Groningen en Limburg kromp de economie bovengemiddeld hard, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De Noord-Hollandse economie werd zo'n 7 procent kleiner in coronajaar 2020.

In Groningen ging het om ongeveer 5 procent en in Limburg om zo'n 4 procent. In heel Nederland kromp de economie met 3,8 procent, becijferde het statistiekbureau al eerder. Flevoland was met een krimp van circa 2 procent een positieve uitschieter. Met name goed presterende leasebedrijven hadden daar effect op, maar ook hebben zwaar getroffen sectoren als horeca en toerisme in Flevoland een kleiner aandeel in de economie.

00.00 - Vooraanstaande economen stappen uit Herstel-NL

Hoogleraar economie Barbara Baarsma en voormalig directeur van het Centraal Plan Bureau (CPB), Coen Teulings, stappen uit Herstel-NL, een initiatief om met een alternatieve corona-aanpak de lockdown te beëindigen. Op hun Linkedin-pagina's laten ze weten vanaf dinsdag 'niet langer bij Herstel-NL betrokken' te zijn.

Een reden voor hun vertrek geven ze niet. Herstel-NL kreeg de afgelopen dagen veel aandacht in de media, nadat vorige week een campagne werd gelanceerd, maar werd ook bekritiseerd. Volgens de initiatiefnemers, onder wie een groep artsen, economen en wetenschappers, zou Nederland vanaf 1 maart weer 'open' kunnen.

00.00 - Mathieu van der Poel meteen terug naar Nederland na negatieve test

Wielrenner Mathieu van der Poel is maandagavond op het vliegtuig gestapt terug naar Nederland. De complete ploeg van Van der Poel stapte uit de UAE-Tour in de Verenigde Arabische Emiraten omdat een staflid positief was getest op het coronavirus. Van der Poel bleek geen close contact van staflid. Hij mocht na negatieve testen op zondag en maandag net als enkele van zijn ploeggenoten van Alpecin-Fenix weg uit de Verenigde Arabische Emiraten.

Een deel van de ploeg van Alpecin-Fenix moet wel in quarantaine in de Verenigde Arabische Emiraten blijven. Dit omdat zij in nauw contact zijn geweest met het positief geteste staflid. Van der Poel won zondag nog de eerste etappe van de ronde, maar hij kon maandag dus niet starten in de rode leiderstrui.

