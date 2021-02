Coronanieuws: vanavond opnieuw een persconferentie, alleen kleine versoepelingen verwacht

Premier Rutte tijdens een eerdere persconferentie (foto: ANP / Koen van Weel). vergroot

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Redactie & ANP Geschreven door

De hoofdpunten:

Dinsdagavond is er weer een coronapersconferentie.

Versoepelingen als de gedeeltelijke opening van scholen, zijn al uitgelekt.

In de Brabantse ziekenhuizen lagen maandag 300 coronapatiënten.

Sinds zondag overleden 6 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

07.45 - Veel meer klachten over pakketbezorgers in 2020

Het aantal klachten over pakketbezorgers is het afgelopen jaar aanzienlijk toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek dat de Consumentenbond voor het derde jaar op rij heeft uitgevoerd. Er werd in coronajaar 2020 fors meer online besteld, omdat de winkels dichtwaren door de lockdowns.

07.00 - 'Twee kankerpatiënten geprikt terwijl ze nog niet aan de beurt waren: smeekbedes verhoord'

Medewerkers van de GGD Brabant-Zuidoost hebben vorige week in Eindhoven twee kankerpatiënten ingeënt tegen corona zonder dat ze recht hadden op een vaccinatie. Het gaat om een 78-jarige man die in maart een chemokuur krijgt en een jongere man die binnenkort wordt geopereerd.

Beiden smeekten om een vaccin. Ze kregen uiteindelijk een prik, zo meldt het Algemeen Dagblad dinsdag.

04.45 'China polste Máxima voor Nederlandse mondkapjes'

China heeft vorig jaar via koningin Máxima geprobeerd om aan Nederlandse mondkapjes te komen. Dat blijkt volgens het AD uit stukken die krant in handen heeft gekregen via een beroep op de Wet openbaarheid bestuur.

Terwijl Nederland begin februari vorig jaar nog nul officiële coronabesmettingen telde, veroorzaakte het virus in China chaos en een tekort aan beschermingsmiddelen. Dat was voor topman Jack Ma van de Chinese internetgigant Alibaba reden om contact op te nemen met koningin Máxima. Hij vroeg haar hulp bij het sturen van Nederlandse mondkapjes.

03.30 - Weekcijfers RIVM: aantal coronagevallen opnieuw gestegen

Voor de tweede week op rij is het wekelijkse aantal coronabesmettingen toegenomen. De stijging is iets sterker dan die van vorige week. Het precieze aantal volgt dinsdag in de wekelijkse berekening van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De hoeveelheid positieve tests per week daalde sinds eind december bijna twee maanden lang. Vorige week kwam een einde aan de dalende trend toen het aantal besmettingen voor het eerst in acht weken tijd hoger lag dan de week daarvoor. Steeds meer mensen lopen de Britse variant van het virus op, meldde het RIVM.

03.30 - Versoepelingen verwacht tijdens persconferentie

Naar verwachting komt het kabinet dinsdagavond met voorzichtige versoepelingen van enkele coronamaatregelen. Zo kunnen middelbare scholieren waarschijnlijk weer deels naar school. Mogelijk mogen ook kappers weer open en komt er wat meer ruimte om te winkelen. Ook kijkt het kabinet of jongeren weer buiten kunnen sporten. Dit zeggen ingewijden.

Premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge geven dinsdagavond een persconferentie. Dinsdagmiddag neemt het kabinet pas definitief een besluit. Het lijkt het zo goed als zeker dat de omstreden avondklok blijft.

01.30 - LSVb pleit voor 'perspectief' voor studenten

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) wil dat het kabinet ook studenten van hogescholen en universiteiten uitzicht biedt op versoepelingen van de coronamaatregelen. "Studenten van hogescholen en universiteiten vallen bij bosjes neer, maar daar trekt het kabinet zich niks van aan. De hogescholen en universiteiten blijven namelijk dicht zonder enig perspectief", zegt LSVb-vicevoorzitter Freya Chiappino.

Ze wijst erop dat volgens de laatste berichten de regering dinsdag aankondigt dat het voortgezet onderwijs meer ruimte krijgt en leerlingen gemiddeld anderhalve dag naar school kunnen. Ook mbo-studenten mogen waarschijnlijk een dag in de week klassikaal lessen volgen, maar hogescholen en universiteiten vallen volgens de studentenvakbond constant net buiten de boot.

00.00 - Economie kromp vorig jaar sterkst in Noord-Holland en Groningen

De economie is van alle provincies vorig jaar het sterkst gekrompen in Noord-Holland. Ook in Groningen en Limburg kromp de economie bovengemiddeld hard, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De Noord-Hollandse economie werd zo'n 7 procent kleiner in coronajaar 2020.

In Groningen ging het om ongeveer 5 procent en in Limburg om zo'n 4 procent. In heel Nederland kromp de economie met 3,8 procent, becijferde het statistiekbureau al eerder. Flevoland was met een krimp van circa 2 procent een positieve uitschieter. Met name goed presterende leasebedrijven hadden daar effect op, maar ook hebben zwaar getroffen sectoren als horeca en toerisme in Flevoland een kleiner aandeel in de economie.

00.00 - Vooraanstaande economen stappen uit Herstel-NL

Hoogleraar economie Barbara Baarsma en voormalig directeur van het Centraal Plan Bureau (CPB), Coen Teulings, stappen uit Herstel-NL, een initiatief om met een alternatieve corona-aanpak de lockdown te beëindigen. Op hun Linkedin-pagina's laten ze weten vanaf dinsdag 'niet langer bij Herstel-NL betrokken' te zijn.

Een reden voor hun vertrek geven ze niet. Herstel-NL kreeg de afgelopen dagen veel aandacht in de media, nadat vorige week een campagne werd gelanceerd, maar werd ook bekritiseerd. Volgens de initiatiefnemers, onder wie een groep artsen, economen en wetenschappers, zou Nederland vanaf 1 maart weer 'open' kunnen.

00.00 - Mathieu van der Poel meteen terug naar Nederland na negatieve test

Wielrenner Mathieu van der Poel is maandagavond op het vliegtuig gestapt terug naar Nederland. De complete ploeg van Van der Poel stapte uit de UAE-Tour in de Verenigde Arabische Emiraten omdat een staflid positief was getest op het coronavirus. Van der Poel bleek geen close contact van staflid. Hij mocht na negatieve testen op zondag en maandag net als enkele van zijn ploeggenoten van Alpecin-Fenix weg uit de Verenigde Arabische Emiraten.

Een deel van de ploeg van Alpecin-Fenix moet wel in quarantaine in de Verenigde Arabische Emiraten blijven. Dit omdat zij in nauw contact zijn geweest met het positief geteste staflid. Van der Poel won zondag nog de eerste etappe van de ronde, maar hij kon maandag dus niet starten in de rode leiderstrui.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.