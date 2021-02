Fors minder stemlocaties door coronamaatregelen, vooral steden leveren in

Henk Krol stemde in 2019 bij een van de bureaus in Eindhoven die dit jaar dicht blijft (foto: ANP). vergroot

De komende verkiezingen moet je vaak verder lopen om je stem uit te brengen in onze provincie. Vergeleken met de vorige verkiezingen zijn er vooral in de steden tientallen stemlocaties minder. Zo gaat het in Den Bosch om 36 procent minder stemlocaties, Eindhoven doet het met 33 procent minder. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant.

Volgens veel gemeenten komt dit door de strenge coronamaatregelen. Daardoor moet er extra veel ruimte op een stembureau zijn en vallen veel basisscholen en verzorgingstehuizen deze keer af.

Grote steden

In Tilburg gaat het om 12 basisscholen die om die reden niet meedoen, het totaal komt daardoor op 15 procent minder locaties. Toch kan het ook anders: Etten-Leur opent dit jaar juist 69 procent meer locaties, Helmond heeft 3 stemlocaties meer en ook in Breda gaan ze van 90 naar 92 locaties.

Een woordvoerder van de gemeente Eindhoven spreekt zelf van meer stembureaus dan voorheen, maar omdat de bureaus vaker ‘gebundeld’ worden op één locatie zijn er dus minder, maar wel grotere locaties. Verder lopen om met meer mensen je stem uit te brengen dus.

Bekijk hier de situatie vergeleken met de vorige verkiezingen:

Oplossingen

Veel gemeenten zoeken naar creatieve oplossingen om de burger van dienst te zijn. Zo worden bestaande locaties uitgebreid en verschillende plaatsen waaronder Eindhoven maken gebruik van mobiele stembureaus. Breda heeft daarnaast twee drive-thru stemlocaties.

Ook geldt voor het hele land dat 70-plussers per brief kunnen stemmen, en een deel van de locaties twee dagen eerder opengaat om het publiek te spreiden.

Hoeveel stemlokalen zijn er per 10.000 inwoners?

