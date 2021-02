Weer weerrecord aan diggelen: nu al 16,6 graden in Gilze-Rijen

Foto: Ben Saanen vergroot

Een nieuwe dag, een nieuw record. Want ook dinsdag is het dagrecord voor 23 februari al gebroken. Nog voor het middaguur was het in Gilze-Rijen 16,6 graden. “Het Nederlandse dagrecord staat op 16,8 graden. Grote kans dat dit record ook naar Brabant gaat vandaag.”

Het dagrecord is bij alle meetstations in Brabant al voor de middag gebroken. Dit zijn de tussenstanden rond het middaguur (de temperaturen lopen nog op):

Gilze-Rijen: 16,6 graden (was 16,2)

Eindhoven: 15,8 graden (was 15,7)

Woensdrecht: 15,9 graden (was 13,6)

Volkel: 16 graden (was 15,4)

De records vallen dus met bosjes. En dan moet het nog woensdag worden. Volgens Raymond Klaassen van Weerplaza wordt dit de mooiste dag van de week. “Lokaal kom je dan op 19 graden uit.”

In de loop van donderdag nemen we voorzichtig afscheid van deze lentetemperaturen, al wordt het vrijdag gerust nog 12 graden. In het weekend moeten we het dan doen met 'maar' maximaal 11 graden.

