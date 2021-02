1/2 Eerste tiny house staat nu in de Peel, nog 9999 te gaan

De Peel gaat er de komende jaren heel anders uitzien. Als het aan de Stichting Peel Natuurdorpen ligt komen er tienduizend tiny houses en miljoenen bomen op de kale akkers. Dinsdag is het eerste 'kleine huis' in de buurt van het dorp Zeeland neergezet.

Het gebied waar het nieuwe landschap met dit soort kleine tijdelijke woningen komt, strekt zich uit van Grave tot het Limburgse Venlo. In dat gebied, met veertien gemeenten uit twee provincies, komen zes nieuwe natuurdorpen. "De Peel gaat behoorlijk veranderen", vertelt wethouder Ben Brands van de gemeente Landerd.

"Honderd jaar geleden kwamen er ook allerlei dorpjes in de Peel en nu gaat dat opnieuw gebeuren, maar dan wel heel anders. Waar het om gaat is dat er meer natuur bijkomt en woonplekken met een verdienmodel voor de agrariërs", aldus Brands.

Het hele project neemt zo'n tien jaar in beslag. Dit eerste huisje in de Landerd is dus nog maar het begin.