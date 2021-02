Theaterfestival Boulevard duurt komende zomer langer en verhuist naar Zuiderpark in Den Bosch

Het hart van Theaterfestival Boulevard verhuist van de Parade naar het Zuiderpark in Den Bosch. Op deze locatie kan de anderhalve meter afstand tussen bezoekers beter gewaarborgd worden. Het festival duurt deze zomer ook langer dan de traditionele elf dagen, om de bezoekers meer te kunnen spreiden.

In het Zuiderpark realiseert het festival een nieuwe ontmoetingsplek met een ruime opzet. “We willen een veilige ontmoetingsplek creëren die voorziet in de grote behoefte aan ontmoeting en aan het delen van verhalen. Net als vorig jaar kiezen we bewust voor een fysiek festival meer verspreid in tijd en ruimte. De eerste tekeningen laten zien dat het Zuiderpark een hele mooie plek voor een nieuw festivalhart biedt", zegt directeur Viktorien van Hulst.

“Het verlangen om werk te kunnen tonen en publiek te ontmoeten is groter dan ooit en voelbaar in alle gesprekken die wij voeren met makers. Als festivalorganisatie is het fantastisch om in deze tijd perspectief te mogen bieden en te bouwen aan een festival waar hoofd en hart in beweging wordt gezet en waar ontmoeting en vreugde onderdeel is van het dagelijkse aanbod”, zegt programmeur Tessa Smeulers.