Kans op vieze auto’s door Saharastof: 'Wacht nog met wassen'

Was nog even niet je auto, want dan kun je het vrijdag waarschijnlijk opnieuw doen. Donderdagavond is er kans op regen met Saharastof, meldt Weeronline. Vooral in het oosten van onze provincie heb je de meeste kans op een vieze wagen.

Deeltjes Saharastof hangen nu bijna een week boven ons land, dankzij een luchtstroom uit het zuiden. Met name op maandag was de concentratie stofdeeltjes hoog. Daardoor was de zon wazig te zien.

Het Saharastof zorgt voor extra breking en verstrooiing van het licht. De afgelopen dagen waren daarom oranjerode zonsopkomsten en -ondergangen te bewonderen. Ook vrijdagochtend is de kans op mooi natuurschoon weer groot.

Een prachtige zonsopkomst donderdag in Waalwijk (foto: Martha Kivits). vergroot

