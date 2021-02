Niet alle Brabantse steden openen de terrassen, Tilburg en Den Bosch kiezen voor 'ludieke actie'

Verschillende Brabantse steden waaronder Eindhoven, Tilburg en Den Bosch doen niet mee aan de protestactie van andere horecaondernemers, die op 2 maart hun terrassen willen openen. Bepaalde regio's verkiezen een ludieke actie in plaats van geheel open te gaan: ze zetten de terrassen buiten, maar ontvangen geen gasten.

"Actie is vereist, vinden we als bestuur, maar we gaan ondernemers niet stimuleren om de regels te overtreden. We denken niet dat dit de manier is om het af te dwingen. Daar staan we niet achter, dus dan doen we niet mee", zegt Wijdemans.